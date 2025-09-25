إشعار فني : USDCHF
انخفض زوج USDCHF اليوم. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني H1 ، وصل الزوج إلى منطقة دعم رئيسية. تتمييز بالحد الأدنى لهيكل 1: 1 ، مستوى 61.8٪ من تصحيح فيبوناتشي...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
المزيد
انخفض زوج USDCHF اليوم. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني H1 ، وصل الزوج إلى منطقة دعم رئيسية. تتمييز بالحد الأدنى لهيكل 1: 1 ، مستوى 61.8٪ من تصحيح فيبوناتشي...
اليورو هو واحد من أفضل عملات G10 يوم الجمعة مع ارتفاع زوج EURUSD فوق مستوى 1.14. بدأت المناقشات حول الشكل النهائي لصندوق التعافي الأوروبي ما بعد جائحة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ ، وداو جونز بنسبة 0.50٪ وناسداك بنسبة 0.73٪. انخفض مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بينما ارتفع كل من Kospi و...
المزاج السائد بين المستثمرين الأمريكيين سلبي إلى حد ما اليوم. افتتح مؤشر الناسداك منخفض بأكثر من 1 ٪ ، على الرغم من الأخبار الإيجابية من الاقتصاد الأمريكي....
أرتفع عدد مطلبات البطالة الأمريكية 1.3 مليون في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو ، بعد 1.31 مليون في الفترة السابقة ، ليصل إجمالي الطلبات إلى ما يقرب...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش.ترك البنك أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة ولم يجر تغييرات...
اخترق زوج العملات الرئيسي المقاومة الرئيسية عند مستوى 1.14. ومع ذلك ، يمكن تحديد حركة تصحيح اليوم. بينما عاد الزوج إلى ما دون 1.14 ، لا يزال الاتجاه الرئيسي...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.91٪ ، و ارتفع مؤشر داو جونز نسبة 0.85٪ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.59٪. انخفض مؤشر نيكي و S & P / ASX 200 بنسبة...
يعد بنك أوف نيويورك ميلون (BK.US) أحد أسوأ الأسهم أداء خلال جلسة التداول اليوم ، على الرغم من أن سجلت الشركة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني. وأبلغ...
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.493 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو 2020 ، بعد زيادة قدرها 5.654 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة...
اخترق زوج العملات الرئيسي المقاومة الرئيسية هذا الصباح. طالما بقي زوج EURUSD فوقه ، فإن استمرار الاتجاه الصاعد نحو أعلى مستوى سنوية (1.1490) هو السيناريو...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.34٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 2.13٪ ، وناسداك بنسبة 0.94٪. وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.5٪ ، ومؤشر ستاندرد آند بورز / إيه...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.3563 هدف: 1.3100 وقف...
يتم تداول زوج AUDUSD بشكل جانبي. اخترق الزوج الحد الأدنى لنطاق التعزيز اليوم ، والذي قد يبشر باختبار آخر للحد الأعلى للنطاق أعلاه (0.7000). ومع ذلك ، طالما...
تراجع مؤشر DE30 و US500 خلال الساعة الأولى من الجلسة الأوروبية بعد أن قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على شركة الطيران الأمريكية Lockheed Martin (LMT.US)....
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 2.13٪ بينما أرتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.04٪. انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.9٪ ، ومؤشر كوسبي بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم