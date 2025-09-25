حصاد الأسواق
• إرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.8٪. قفز مؤشر ناسداك 2.2٪ وأغلق عند مستويات قياسية • انخفض مؤشر...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
وصل مؤشر التكنولوجيا الأمريكي اليوم إلى مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك ، يقع موشر US100 بالقرب من المقاومة الرئيسية عند 10،600 نقطة ، حيث يقع عند مستوى...
توصية من بنك كريدي أجريكول على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق) : 0.9050 هدف:...
توصية من بنك نورديا على زوج EURCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.0642 هدف: 1.1020 وقف الخسارة:...
في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت غرينيتش ، نشر ماركيت قراءة مؤشر مديري المشتريات الأمريكية لشهر يونيو. الرقم الرئيسي أعلى بقليل من توقعات السوق: PMI...
ارتفاع أسهم تيسلا ( بنسبة TSLA.US) 6.2 ٪ قبل السوق بعد أن رفعت JMP السعر المستهدف لها من 1050 دولارًا إلى 1500 دولار للسهم. تعتقد JPM أن تسلا قادرة على...
أعلنت شركة Uber Technologies (UBER.US) للتو أنها ستحصل على شركة خدمة توصيل الطعام Postmates. قد ذكرت وسائل الإعلام بالفعل صفقة محتملة الأسبوع الماضي...
بدأت المؤشرات الرئيسية الأسبوع مع ارتفاع بعد التفائل في الصين. بدون محفز محدد ، ارتفعت المؤشرات الصينية (بما في ذلك CHNComp) بنسبة 5٪ تقريبًا وفقًا لوسائل...
• ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.84٪ ، و مؤشر كوسبي بنسبة 1.66٪ و هانغ سنغ بنسبة 3.57٪. يتداول مؤشر S & P / ASX 200 بشكل جانبي. •...
شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في الحالات في الولايات المتحدة وتم تسجيل مستويات قياسية في الأيام الثلاثة الماضية. عدد حالات COVID في اليوم هو الآن فوق...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.45٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.36٪ ، وناسداك بنسبة 0.52٪ وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.2٪ ، ومؤشر كوسبي بنسبة 0.3٪ ، وهانغ...
نيو (NIO.US) - سلمت الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية 3740 مركبة في يونيو ، وهو رقم قياسي شهري ، وتفوقت على التوقعات مع تسليم في الربع الثاني...
تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) اليوم كان بلا شك إيجابيا. فاجأ ارتفاع التوظيف للشهر الثاني على التوالي ، هذه المرة بمقدار 1.8 مليون (4.8 مقابل 3 ملايين)...
أضاف الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 4.8 مليون وظيفة في يونيو ، وهي أكبر زيادة مسجلة ، مقارنة بـ 2.509 مليون وظيفة في مايو وما فوق توقعات السوق عند 3...
تحتفظ أسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية بمكاسب وهي قريبة من أعلى المستويات اليومية حيث يضعف الدولار الأمريكي. يتركز اهتمام الأسواق...
بدأ زوج EURUSD الجلسة أعلى اليوم. يختبر الزوج خط الاتجاه الهابط الآن. إذا اخترق هذا المستوى، فقد يؤدي الى زخم صاعد أقوى ، ولكن يجب على التجار الانتباه...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.50٪ بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.30٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.95٪ ووصل إلى مستوى قياسي ارتفاع كل من S&P...
