انخفاض مخزونات النفط الأمريكي الخام أكثر من المتوقع
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.20 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو 2020 ، بعد زيادة قدرها 1.444 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي: السابق: -0.5%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.8% مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني): السابق: 3.8%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 2.1% أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثاني): السابق:...
المزيد
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.20 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو 2020 ، بعد زيادة قدرها 1.444 مليون في الأسبوع السابق ومقارنة بتقديرات...
كان تقرير NFP الشهر الماضي مفاجأة كبيرة ، حيث أظهر زيادة غير متوقعة في التوظيف وانخفاض معدل البطالة. سيصدر التقرير يوم الخميس هذا الشهر بسبب عطلة نهاية...
تم نشر تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر يونيو في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت بريطانيا. كان من المتوقع زيادة 3 ملايين وظيفة بعد انخفاض 2.76 مليون وظيفة في مايو....
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال جلسة التداول الأولى في يوليو. يقترب السعر من أعلى مستوى له في عام 2012 - أقل بقليل من 1800 دولار أمريكي وارتفع بنسبة 56٪...
تواجه بورصة يوركس بعض المشاكل الفنية هذا الصباح. ونتيجة لذلك ، توقفت بعض الأسواق التي تعمل فيها ، بما في ذلك عقود DAX المستقبلية (DE30). ومع ذلك ، يستمر...
تم نشر بيانات مبيعات التجزئة الألمانية في الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش. تجاوزت القراءة توقعات المحللين حيث أظهرت زيادة بنسبة 3.8 ٪ على أساس سنوي في مايو....
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.87٪ ، و S&P 500 بنسبة 1.54٪ ، وداو جونز بنسبة 0.85٪. ترتفع مؤشرات S & P / ASX 200 ومؤشر Kospi الصيني بينما تراجع...
ارتفع سهم تيسلا (TSLA.US) بنسبة 6 ٪ يوم الثلاثاء ووصل إلى أكثر من 1070 دولارًا للمرة الأولى بعد أن تسربت رسالة من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للموظفين قائلة...
تلقى المستثمرون بيانات مهمة من الولايات المتحدة. أثبتت البيانات الاقتصادية تباينها: كان مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو أقل من توقعات السوق ، لكن ثقة المستهلك...
تم تداول القهوة في اتجاه جانبي مؤخرًا. تجاوز السعر الحد الأعلى لنطاق يوم أمس ، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد. إذا ساد الشعور الحالي وظل السعر فوق...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.47٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.32٪ ، وناسداك بنسبة 1.2٪. ارتفع كل من Nikkei و Kospi و S & P / ASX 200...
يمكن ملاحظة انتعاش قوي في أسعار البن خلال جلسة اليوم حيث تتجاوز الأرباح 6٪. ماذا يحدث هنا؟ يمكن أن ينشأ الوضع الحالي من عدة عوامل. هذه هي الأهم: انتعشت...
مدد زوج EURUSD ارتفاعه بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك الألماني. تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا من 0.6٪ على أساس سنوي إلى 0.9٪ على أساس سنوي في يونيو...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج NZDJPY توصي المجموعة ببيع الزوج بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 66.77 هدف: 66.00 وقف...
ارتد زوج USDCAD من منطقة المقاومة الرئيسية عند 1.3730 الأسبوع الماضي. تتميز المنطقة بالحد الأعلى للهيكل 1: 1 وخط الترند الهابط وردود الفعل السعرية السابقة....
قفز سعر سهم Wirecard (WDI.DE) عند افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن قالت الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها لا تزال تخطط لمواصلة العمليات على الرغم من طلب...
انخفض مؤشر S & P / ASX 200 و Nikkei و Kospi بنسبة 2٪. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد 10 ملايين حالة حيث يبدو أن انتشار الفيروس يتسارع....
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم