عاجل: الصين ترد بفرض رسوم جمركية❗️
أعلنت جمهورية الصين الشعبية مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل....
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
يستمر عدم اليقين المستمر في السوق في دفع مؤشرات الأصول الأكثر خطورة إلى الانخفاض، ويزداد تحوّل رأس المال إلى سوق السندات وضوحًا. ونتيجةً لذلك، انخفضت عوائد...
على الرغم من تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوى له منذ 16 مارس 2020، وثاني أكبر انخفاض في القيمة السوقية اليومية، إلا أن مؤشر US500 لم يتعافى من...
يستعيد الدولار الأمريكي عافيته مقابل العملات الأخرى بعد أعمق انخفاض يومي له منذ عام ٢٠٢٢. ونتوقع أن يتجه المستثمرون ذوو الرافعة المالية إلى عكس اتجاههم...
تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على انخفاض؛ كما يسود ضعف المعنويات في الجلسة الأوروبية. تنتظر وول ستريت تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية...
صدرت بيانات طلبيات المصانع من ألمانيا وجاءت كالتالي: طلبيات المصانع: السابق: -7.0%, المتوقع: 3.4%, الفعلي: 0.0% تراجع زوج اليورو...
لا تزال المشاعر في وول ستريت متشائمة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر التقلبات (VIX) بنسبة 1.6% صباح اليوم، بعد أسوأ أداء لمؤشر ستاندرد آند بورز منذ...
صدرت بيانات معدل البطالة من سويسرا وجاءت كالتالي: السابق: 2.7% المتوقع: 2.7% الفعلي: 2.8% ارتفع زوج USDCHF بعد اصدار البيانات...
شهدت الأسواق الأمريكية أسوأ موجة بيع لها منذ عام 2022، حيث صدم إعلان ترامب الشامل عن الرسوم الجمركية المستثمرين. انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.8% (مسجلاً...
من بين الشركات الأكثر تأثرًا بإعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، تبرز شركة نايكي (NKE.US)، حيث خسرت أكثر من 11% اليوم. ويمثل هذا أكبر انخفاض لها...
واجهت أسواق النفط موجة بيع قاسية يوم الخميس، حيث سجّلت أسعار النفط الخام أكبر انخفاض لها منذ عام 2020، متأثرةً بالصدمة المزدوجة المتمثلة في إعلان...
هزت رسوم "يوم التحرير" وول ستريت، في ظل مخاوف الحرب التجارية التي تهيمن على الأسواق. تراجعت الأسواق العالمية يوم الخميس مع امتداد تداعيات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي ترامب يفرض رسوم جمركية على الأصدقاء تراجع حاد في أسعار النفط مع الخوف من تراجع النمو الاقتصادي...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
أدى إعلان الرئيس ترامب الشامل عن الرسوم الجمركية إلى انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.6, المتوقع:...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -130.70, المتوقع: -122.50, الفعلي: -122.70 التصدير: السابق: 269.80, الفعلي:...
إنتهت المهلة النظامية للإفصاح السنوي في 31 مارس، وجدت سبع شركات مدرجة في السوق المالية السعودية نفسها خارج السباق، عاجزة عن نشر نتائجها المالية لعام 2024....
تتعرض أسهم شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) لضغوط بعد انتكاسة قانونية كبيرة، حيث رفض قاضي الإفلاس الفيدرالي المحاولة الثالثة للشركة لاستخدام إجراءات...
