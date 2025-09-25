حصاد الأسواق
انخفض مؤشر S & P / ASX 200 و Nikkei و Kospi بنسبة 2٪. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد 10 ملايين حالة حيث يبدو أن انتشار الفيروس يتسارع....
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
نشر مكتب التحليل الاقتصادي للولايات المتحدة سلسلة من البيانات من الاقتصاد الأمريكي. أولاً ، عرضت على المستثمرين بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر مايو: الدخل...
يتداول الذهب اليوم في اتجاه جانبي محلي. ومع ذلك ، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعد حيث يمكننا أن نرى سلسلة من القمم والقيعان الأعلى....
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2٪ ، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.1 ٪. وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.2٪ ، ومؤشر ستاندرد...
والت ديزني (DIS.US) - أجبرت الزيادة الأخيرة في عدوى فيروس كورونا شركة ديزني على تأجيل إعادة فتح منتجعه في كاليفورنيا. في السابق ، كانت ديزني تعتزم إعادة...
اليوم انخفض زوج EURUSD. مع ذلك ، يقع الزوج بالقرب من الدعم الرئيسي عند 1.1175. تتميز المنطقة الخضراء في الجدول التالي بالحد الأدنى لهيكل Overbalance. ويعزز...
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للبطالة بمقدار 1.48 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو ، بعد 1.508 مليون في الفترة السابقة ، ليصل إجمالي المطالبات إلى...
تتطور فضيحة Wirecard (WDI.DE) بسرعة. قبل بضعة أيام فقط ، ذكرت الشركة أن 1.9 مليار يورو في عداد المفقودين ، وأبلغت اليوم عن بدء إجراءات الإعسار. انخفض سعر...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.59٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 2.72٪ و ناسداك بنسبة 2.19٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.2٪ ، ومؤشر S & P...
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.44 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو 2020 ، بعد زيادة 1.215 مليون في الأسبوع السابق وزيادة 0.3 مليون مقارنة...
يستمر التراجع في أسواق الأسهم الأوروبية وسوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة بعد البيانات التي أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي. يمكن تطبيق التعريفات...
انخفض مؤشر DE30 بشكل حاد في الساعات الأولى من الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء ، ويمحو المكاسب من بيانات يوم الثلاثاء. لا يوجد محفز واحد ، ولكن يبدو أن الأسواق...
كان سوق النفط في الآونة الأخيرة في اتجاه صاعد. ومع ذلك ، فشل السعر في البقاء فوق قمة 8 يونيو وقد يكون هناك نمط قمة مزدوج على الرسم البياني. مستوى 39.5...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.43٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.50٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.74٪ وأغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق انخفض مؤشر Nikkei بينما...
تخطط شركة American Airlines (AAL.US) لزيادة حجم عروض الأسهم القابلة للتحويل والثانوي إلى 2 مليار دولار من 1.5 مليار دولار ، وفقًا لـ Bloomberg. وفقًا للتقرير...
تجاوزت مؤشرات PMI الأولية من فرنسا توقعات السوق وعادت جميع المؤشرات إلى منطقة التوسع. الإنتاج: متوقع 52.1 مقابل 46 (40.6 سابقًا) الخدمات:...
