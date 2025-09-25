حصاد الأسواق
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.65٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.69٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 1.11٪. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.9٪ ، في حين ارتفع مؤشر S &...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
المزيد
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.65٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.69٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 1.11٪. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.9٪ ، في حين ارتفع مؤشر S &...
تم تحديث تصنيف سهم Gap (GPS.US) من قبل Wells Fargo من نقص الوزن إلى الوزن الزائد. كما رفع المحللون سعر السهم المستهدف من 8$ إلى 19$. وأشار Wells Fargo...
كان هناك تحرك بسيط في سوق السلع الأساسية هذا الصباح. تم تجاوز التقلبات فوق 1٪ فقط من خلال عقود الغاز الطبيعي والفضة وثاني أكسيد الكربون. كل هذه الأسواق...
تم تداول الذهب في اتجاه جانبي مؤخرًا. ومع ذلك ، سيطر المشترون في أواخر الأسبوع الماضي. بدأ السعر هذا الأسبوع بارتفاع. ومع ذلك ، لم يتمكن المشترون من إبقائه...
بدأ يوم الاثنين بتجنب المخاطر ، ولكن هذا تغير. تعافى مؤشر DE30 ما يقرب من 250 نقطة بعد أن أشار مسؤولون صينيون إلى أنه تم الآن احتواء انتشار الفيروس في...
انخفض مؤشر نيكي و S & P / ASX 200 ومؤشر كوسبي ، بينما ترتفع المؤشرات الصينية. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9 ملايين أمس. وقد ارتفع...
ارتفع سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) بأكثر من 5٪ بعد أن قامت SunTrust بتحديث تصنيف شركة الطاقة إلى "شراء" من "حجز". تم رفع السعر...
وصل مؤشر التكنولوجيا الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق تعافى مؤشر US100 تقريبًا من بيع يوم الخميس وهو مستعد لاختبار أعلى مستوى تاريخي له...
ارتفعت مؤشرات الأسهم اليوم حيث وعدت الصين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك ، نرى مزاج متفائل في الأسواق. المؤشرات...
تجاوز سعر خام غرب تكساس (OIL.WTI) مستوى 40 دولار. لم يتم الوصول إلى هذا المستوى منذ أن توصلت أوبك + إلى اتفاق لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06٪ ، وناسداك بنسبة 0.33٪ ، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪. وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.4٪ ومؤشر ستاندرد...
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن Dish Network Corp (DISH.US) مستعدة للدخول في اتفاقية مع T-Mobile. تبيع T-Mobile ، التي تم دمجها مؤخرًا مع Sprint...
انخفض زوج EURUSD اليوم. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، تم اختبار منطقة الدعم الرئيسية مرة أخرى. المنطقة الخضراء في الجدول أدناه مميزة بخط رقبة...
بلغ عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على البطالة 1.5 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ، بعد 1.54 مليون في الفترة السابقة ، ليصل إجمالي الطلبات...
أعلن بنك إنجلترا قراره السياسي في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع ، لكنه قرر زيادة الهدف المتمثل في شراء السندات...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة في وول ستريت خلال مؤتمر صحفي لمسؤولي مركز مكافحة الأمراض الصينية. وقال وو زونيو يو خبير الفيروسات الصيني إن تفشي...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.36٪ ، و انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.65٪. بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.15٪ انخفض مؤشر Nikkei...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم