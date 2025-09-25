ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي أكثر من التوقعات
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.21 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو 2020 ، بعد زيادة قدرها 5.7 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة...
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
يستمر الاتجاه الصاعد لثاني أهم عملة مشفرة ، Ethereum ، منذ 13 مارس. فشلت العملة في الخروج من منطقة المقاومة 250 دولارًا ولكن الاتجاه الرئيسي لا يزال...
بدأت الأسواق يوم الأربعاء في مزاج متفائل على الرغم من البيانات التي تشير إلى زيادة إنتشار فيروس كورونا . أغلقت بكين المدارس وازداد عدد الحالات في...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.90٪ ، وداو جونز بنسبة 2.04٪ ، و ناسداك بنسبة 1.75٪. ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 قليلاً ولكن انخفضت...
أفادت تقارير إعلامية محلية أن مسؤولي مدينة بكين اليوم رفعوا مستوى الاستجابة لحالات طوارئ COVID-19 من III إلى II. تكافح العاصمة الصينية مع ما بدا أنه...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو للتو. أظهرت القراءة الرئيسية زيادة بنسبة 17.7٪ مقارنة بالزيادة المتوقعة بنسبة 8.4٪ (-14.7٪ مقارنة بشهر...
بدأت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع بانخفاض ، ولكن تحسنت الحالة المزاجية بسرعة. تمكنت المؤشرات الأمريكية من التعافي من الخسائر وأغلقت على ارتفاع يوم الاثنين. من...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.83٪ ، وناسداك بنسبة 1.43٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.62٪. وارتفع مؤشر Nikkei و Kospi و S & P / ASX 200 بأكثر من 4٪....
سجل سعر النفط الخام أول انخفاض أسبوعي له منذ نحو شهرين. في السابق ، انتعش سعر النفط الخام بفضل الأمل في انتعاش الطلب وانخفاض كبير في الإنتاج من أوبك +...
انخفض سعر سهم تسلا (TSLA.US) بأكثر من 3 ٪ في ما قبل السوق يوم الاثنين ، بعد انخفاضه بنسبة 4 ٪ تقريبًا يوم الجمعة إلى 935.28 دولارًا بعد تخفيض تصنيفه من...
EURGBP توصية من مجموعة نومورا للخدمات المالية على زوج توصي المجموعة بصفقة شراء على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق):...
بدأت المؤشرات الأوروبية الأسبوع بفجوات هابطة كبيرة. بالنظر إلى مؤشر DAX الألماني ، يمكن ملاحظة أن السعر قد تجاوز الدعم الرئيسي المحدد بحد أدنى من هيكل...
انخفاض مؤشرات نيكي ، S & P / ASX 200 ، كوسبي و المؤشرات الصينية جميعها. ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة إلى ما يقرب...
لا يمكن لزوج EURUSD أن يجد اتجاه واضح اليوم. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، ارتد السعر على المستوى الفني الرئيسي. الدعم الرئيسي لجلسة اليوم...
بعد أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهرين ، بدأت تتعافى مؤشرات الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية يوم الجمعة. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.4 ٪ ويقترب من...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.89٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 6.90٪ ، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.27٪. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1٪ ، وتراجع مؤشر ستاندرد...
