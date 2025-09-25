تؤكد طلبات البطالة الأمريكية التوقعات السلبية
استوفت بيانات مطالبات البطالة توقعات 1.54 مليون الأسبوع الماضي ، لكن المطالبات المستمرة بالكاد تحسنت (من 21.3 مليون إلى 20.9 مليون) وكانت أعلى من التوقعات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
على الرغم من نشاط الاحتياطي الفيدرالي ، نرى اليوم الثالث من الانخفاضات على مؤشر DE30 حيث انخفض إلى أقل من 12300 نقطة للمرة الأولى في 8 أيام بسبب العدد...
أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سياسة سعر الفائدة بنسبة 0 ٪ وعمليات شراء السندات الضخمة في اجتماع الأربعاء ومع ذلك ، قدمت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة...
أعلن الاحتياطي الفدرالي في جلسة اليوم أنه يريد زيادة ميزانيته بما لا يقل عن "الوتيرة الحالية" التي تبلغ حوالي 80 مليار دولار شهريًا. لم يتم ذكر...
ارتفع سهم تيسلا (TSLA.US) بنسبة 7٪ خلال جلسة اليوم ، وبذلك سجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ظهر الزخم الصاعد بعد إعلان المؤسس والمدير التنفيذي Elon Musk أنه "حان...
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.720 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو 2020 ، بعد انخفاض قدره 2.077 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة...
ستقدم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قرارها اليوم (19:00 بتوقيت جرينتش) وسيعقد الرئيس باول مؤتمرًا بعد 30 دقيقة. فيما يلي 3 نقاط رئيسية يجب متابعتها. تحكم...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.78٪ ، و انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.09٪.بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.29 ٪ وأغلق عند مستوى قياسي وارتفع مؤشر نيكاي...
أصدرت مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية توصية على زوج EURAUD توصي المجموعة بشراء زوج EURAUD بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.6227 جني...
بدأت المؤشرات الأوروبية الجلسة اليوم بانخفاض كبير. انخفض مؤشر داكس الألماني (DE30) بأكثر من 200 نقطة. من خلال النظر إلى الرسم البياني ، يمكن أن نرى أن...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪ وأغلق فوق مستوى 3.230 نقطة ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.7٪ وناسداك بنسبة 1.13٪ وأغلق عند أعلى مستوى له على...
ارتفع سعرالذهب اليوم، ومع ذلك ، فإن الشعور قصير المدى حول هذا المعدن الثمين لا يزال هابط. تقع المقاومة الرئيسية عند مستوى $ 1703 حيث يوجد الحد الأعلى لهيكل...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج AUDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء):...
بعد انخفاض كبير في سوق النفط وانعكاس مذهل في أبريل ، ارتفع خام غرب تكساس OIL.WTI واختبر مستوى 40 دولارًا للمرة الأولى في 3 أشهر. وهذا يساوي مكاسب...
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.2 ٪ بينما ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة 0.3-0.8 ٪. قررت أوبك + تمديد اتفاقية الإنتاج لمدة شهر واحد حتى نهاية يوليو وقد تجاوز...
تم نشر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر مايو. كان من المتوقع أن تظهر البيانات شهرًا آخر من حالات التسريح من العمل. ومع ذلك ، كانت مفاجأة كبيرة للجميع....
