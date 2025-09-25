يظهر تقرير NFP زيادة غير متوقعة بمقدار 2.5 مليون وظيفة!
تم نشر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر مايو. كان من المتوقع أن تظهر البيانات شهرًا آخر من حالات التسريح من العمل. ومع ذلك ، كانت مفاجأة كبيرة للجميع....
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أكمل زوج EURUSD نطاق نمط الرأس والكتف المعكوس ، الذي ذكرناه عدة مرات. وبينما يظل الاتجاه الرئيسي صاعد ، فقد تحدث بعض التصحيحات بعد الارتفاع الحاد الأخير....
يبدو أن المؤشرات الأوروبية ترحب بقرار البنك المركزي الأوروبي يوم أمس بزيادة عمليات الشراء في ظل نظام PEPP. اختبر زوج EURUSD مستوى 1.1370 بينما يقترب مؤشر...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ ، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.69٪.بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.05٪ ارتفعت مؤشرات Kospi و Nikkei...
بلغ عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات البطالة 1،877 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو ، ليصل إجمالي المطالبات إلى ما يقرب من 43 مليون منذ 21 مارس ،...
ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم ، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. ومع ذلك ، ركز المستثمرون في المقام الأول على حجم برنامج...
توقف الارتفاع الأخير لزوج EURUSD وتراجع قليلاً اليوم. يختبر زوج العملات الرئيسي مستوى 1.12 قبل قرار البنك المركزي الأوروبي (12:45 مساءً بتوقيت...
كافح زوج GBPUSD لاختراق مستوى 1.26 مما أدى إلى تصحيح هابط. بالنظر إلى الرسم البياني H1 ، يقترب الزوج من الدعم الرئيسي. تتميز المنطقة المميزة باللون...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.36٪ وأغلق فوق مستوى 3.100 نقطة للمرة الأولى منذ 4 مارس. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.78٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 2.05٪ وارتفع...
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.077 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو 2020 ، بعد زيادة قدرها 7.928 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة...
فشل سعر الفضة في اختراق مستوى $18.35 ، مما أدى إلى تصحيح هابط. بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، يقع المعدن النفيس بالقرب من أعلى المستويات الأخيرة التي قد...
تم نشر تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهرمايو في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت بريطانيا. كان من المتوقع انخفاض بقيمة 9 ملايين وظيفة بعد انخفاض 20.2 مليون...
وذكرت بلومبرج أن اجتماع أوبك + معرض للخطر لأن السعودية وروسيا ليستا راضيتين عن فشل بعض الأطراف في احترام حصص إنتاج النفط المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية.كان...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.82٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.05٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.59٪ وحوالي 2٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق ارتفع...
وصل زوج NZDUSD إلى أعلى مستوى له في الجلسة وهو واحد من أقوى العملات اليوم. بعد تجاوزه ، ابتعد الزوج عن المتوسط المتحرك 200 (الخط الأحمر). يختبر الدولار...
عادت العملة الرقمية الرئيسية إلى القناة الصاعدة وتسارعت الحركة الصاعدة. تجاوز السعر المستوى النفسي 10،000 دولار ، مؤكدا الاتجاه الصاعد. إذا بقي فوق المنطقة...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.1020 هدف:...
