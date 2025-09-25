CHFJPY - توصية من بنك ت.د.
توصية من بنك ت.د. على زوج CHFJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 111.31 هدف: 113.25 وقف...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
يستمرارتفاع المؤشرات الأوروبية يوم الأربعاء. هذا هو اليوم الرابع من المكاسب الهامة ، وعلى الرغم من التقارير عن الاضطرابات في هونغ كونغ ، يستمر ارتفاع...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.23٪ وأغلق دون 3000 نقطة بقليل ، وأضاف مؤشر داو جونز 2.17٪ ، وارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.88٪. من ناحية أخرى ، ارتفع...
وصل مؤشر ثقة المستهلكين الصادرعن كونفرنس بورد مستوى 86.6 نقطة بنيما كان متوقع مستوى 88.0 نقطة. (سابقا 86.9 نقطة). انخفض مؤشر مايو دون توقعات السوق وكان...
انخفض زوج USDCAD اليوم. ومع ذلك ، وصل الزوج إلى الدعم الفني الرئيسي. بالنظر إلى الرسم البياني H4 ، فإن المنطقة المميزة باللون الأخضر عند 1.3870 مهمة...
على الرغم من العطلات الأمريكية ، ارتفعت الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين وفي التدولات الآسيوية يوم الثلاثاء. ونتيجة لذلك ، تجاوز مؤشر US500 مستوى...
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.5٪ ، ومؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 بنسبة 2.2٪ مؤشر كوسبي بنسبة 1.5٪. ارتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 5.59...
وصل زوج EURJPY الى الدعم اليومي الرئيسي. تتميز المنطقة 117.00 بالحد الأدنى من هيكل Overbalance مستوى 38.2٪ من تصحيح فيبوناتشي للاندفاع الصاعد...
عانى القطاع المصرفي من انخفاض أسعار الفائدة العالمية. بالنسبة لـ HSBC (HSBA.UK) إنها مشكلة مزدوجة لأن البنك لديه انكشاف كبير على السوق الآسياوي : يأتي...
توصية من بنك مورجان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.4027 هدف: 1.3400 وقف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.78٪ ، وداو جونز 0.41٪ ، وناسداك 0.97٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.27٪ انخفض مؤشر نيكاي و S &...
بلغ عدد مطالبات البطالة في الولايات المتحدة 2.438 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 مايو ، ليصل المجموع إلى حوالي 39.0 مليون منذ 21 مارس ، عندما بدأ الوباء...
توقف ارتفاع سعر الفضة عند مستوى مقاومة رئيسي عند 17.5 دولار ، حيث حدثت العديد من ردود الفعل السعرية سابقًا. قد يؤدي هذا إلى تصحيح هابط حيث كانت الحركة...
يواصل سوق النفط ارتفاعه بلا هوادة ويقوده خام غرب تكساس الوسيط. ارتفعت الأسعار مرة أخرى يوم الخميس لتصل إلى مستوى 34 دولارًا. اعتبارًا من 28 أبريل ، كان...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية الألمانية لشهر مايو في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش. وارتفع مؤشر الخدمات من 16.2 إلى 31.4 نقطة (متوقع 26 نقطة). ارتفع...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.67٪ ، وداو جونز بنسبة 1.52٪ ، وناسداك بنسبة 2.08٪. ارتفع مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بينما انخفض Hang Seng. ومع...
