يستمر انخفاض مخزونات النفط الأمريكي
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.98 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2020 ، بعد انخفاض قدره 0.745 مليون في الفترة السابقة ومقارنة بتقديرات...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
استفادت أسواق الأسهم الأمريكية من مقابلة باول يوم الأحد. يتداول مؤشر ناسداك بنحو 5٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق. يتم دعم المؤشر بشكل أساسي من قبل فيسبوك...
انخفاض زوج GBPUSD اليوم بعد بيانات التضخم البريطانية الأسوأ من المتوقع. مع ذلك ، تم إيقاف الحركة الهابطة ويقع هذا الزوج حول المقاومة الرئيسية. يتم...
تمتعت المعادن الثمينة بمكاسب كبيرة هذا الأسبوع والبلاتين هو واحد من الأفضل. يبلغ أعلى مستوى له في 10 أسابيع وارتفع بالفعل حوالي 10 ٪ هذا الأسبوع. ضعف الدولار...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.05٪ ، وداو جونز بنسبة 1.59٪ ، وناسداك بنسبة 0.54٪. ارتفعت مؤشرات نيكي وكوسبي و S & P / ASX 200 ، لكن تنخفض مؤشرات...
أعلنت شركة وول مارت (WMT.US) عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2020. وأعلنت الشركة عن ربح معدّل قدره 1.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد...
ارتفع زوج USDJPY اليوم بعد أن أعلن بنك اليابان أن اجتماع غير مجدول سيعقد يوم الجمعة. بالنظر إلى الرسم البياني من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن الزوج...
يمكن ملاحظة ضعف طفيف في الين الياباني في الدقائق القليلة الماضية. وقد أثار هذا التحرك من إعلان بنك اليابان عن اجتماع سياسي غير مقرر يوم الجمعة ، الساعة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.15٪ ، وداو جونز 3.85٪ ، وناسداك 2.44٪. أضاف راسل 2000 أكثر من 6 ٪ ارتفع مؤشر نيكاي و S & P / ASX 200 بنحو 2٪ بينما...
تجاوز مؤشر الداكس الألماني (DE30) مستوى 11000 نقطة بعد أن طلبت فرنسا وألمانيا إنشاء صندوق تعافي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) قادر على تقديم الدعم...
منذ بداية الجلسة الأمريكية اليوم ، كان مؤشر راسل 2000 ، الذي يمثل ما يسمى "الشركات الصغيرة" أو شركات الرسملة الصغيرة نسبيًا ، يرتفع بسرعة. في...
ارتفع اليورو إلى مستوى 1.09 دولار يوم الاثنين حيث عادت الحالة المزاجية للمخاطرة إلى الأسواق بعد أنباء عن أن لقاح Moderna التجريبي لعلاج COVID-19...
بدأ الذهب الأسبوع بارتفاع بعد تجاوز الحد الأعلى للنمط الثلاثي. ومع ذلك ، بعد الوصول إلى أعلى مستوى سنوي جديد ، بدأ التصحيح الهابط. إذا استمر الشعور الحالي...
أعلنت شركت Moderna (MRNA.US) أن لقاحها التجريبي ضد فيروسات كورونا أظهر نتائج واعدة في الدراسات المبكرة. أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية أن الاختبارات البشرية...
يستمرارتفاع سعر الفضة بعد أن اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يمكن أن يفعل المزيد لدعم الاقتصاد ، حتى لو كانت وتيرة شراء الأصول...
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.5٪ وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.7٪.ارتفع S & P / ASX 200 1.3٪. تتزايد العقود الآجلة لمؤشر DAX و S&P 500 وقد تجاوز...
وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من سبع سنوات يوم الجمعة حيث اتجه المستثمرون إلى ما يسمى بأصول الملاذ الآمن نتيجة لتوترات متزايدة بين الولايات المتحدة...
