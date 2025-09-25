إشعار فني : EURUSD
توقف ارتفاع زوج EURUSD عند مستوى 61.8٪ من تصحيح فيبوناتشي للزخم الهابط الأخير. ومع ذلك ، وصل الزوج الى دعمًا رئيسيًا على المدى القصير. إذا...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
المزيد
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
توقف ارتفاع زوج EURUSD عند مستوى 61.8٪ من تصحيح فيبوناتشي للزخم الهابط الأخير. ومع ذلك ، وصل الزوج الى دعمًا رئيسيًا على المدى القصير. إذا...
انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 16.4٪ على أساس شهري في أبريل 2020 ، وهو أسوأ من توقعات السوق لانخفاض بنسبة 12.0٪. انخفض رقم مارس إلى -8.7٪. وهو أكبر...
أعلنت وزارة التجارة أنها ستعدل القواعد المتعلقة بالمنتجات الأجنبية المباشرة للحد من وصول هواوي (Huawei ) إلى أشباه الموصلات المصنوعة من البرامج الأمريكية....
توصية من بنك ت.د. على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 0.6446 هدف: 0.6175 وقف الخسارة:...
صدرت اليوم سلسلة من المؤشرات الشهرية من الصين. تظهر البيانات صعوبة الانتعاش على شكل حرف V في الاقتصادات الكبرى. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9٪ على أساس...
انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 2 ٪ لكنه أنهى الجلسة بارتفاع 1.15 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.91٪ ، فيما صعد مؤشر داو جونز 1.62٪. وارتفع مؤشر نيكاي...
يوفر WEI مؤشرًا لحالة الاقتصاد الأمريكي استنادًا إلى البيانات المتاحة على أساس يومي أو أسبوعي. وهي تمثل المكون المشترك لعشر سلاسل يومية وأسبوعية مختلفة...
تحاول الأسهم الأمريكية الرئيسية استرداد الخسائر الأخيرة. تقود Cisco و American Express المكاسب. ارتفعت الشركتان بأكثر من 5.00٪ خلال جلسة التداول اليوم. Cisco...
قدم 2981 مليون أمريكي طلبات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وجاءت قراءة اليوم أعلى من توقعات المحللين (2.5 مليون). وهي أدنى زيادة في الطلبات الأولية...
ظهر دونالد ترامب على قناة فوكس نيوز اليوم. تطرق رئيس الولايات المتحدة إلى العديد من الموضوعات ، لكن تعليقاته على الصين والدولار الأمريكي لفتت الانتباه....
انخفض زوج EURUSD اليوم ، مضيفًا لانخفاض أمس. مع ذلك ، وصل الزوج إلى الدعم الرئيسي هذا الصباح حيث تدخل المشترون. تتميز المنطقة القريبة من 1.0800 بالحد...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.75٪ ، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.17٪ ، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.55٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.5٪ ، وانخفض مؤشر...
نأمل بأنكم تستمتعون بالتّداول مع فرصة الفوز بأكبر مسابقة تداول لعام 2020. تستمر المسابقة منذ 20 يومًا للعثور على أفضل متداول من XTB في دول الخليج....
انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 0.745 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 مايو 2020 ، بعد زيادة قدرها 4.59 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين...
خلال الخطاب ، لم يقل باول شيئًا عن أسعار الفائدة السلبية. ومع ذلك ، فقد تغير هذا في جلسة الأسئلة والأجوبة. وأشار إلى عدم تغير رأي الاحتياطي الفيدرالي بشأن...
أعلنت شركة جلعاد ساينس (GILD.US) أنها توصلت إلى اتفاقية ترخيص لإنتاج remdesivir في 127 دولة ، باستثناء الولايات المتحدة. ستعمل الشركة مع خمسة مصنعي...
ألقى جيروم باول خطابا اليوم في حدث نظمه معهد بيترسون. وقد انتظرت الأسواق بيانه بفارغ الصبر بسبب تلميحات أسعار الفائدة السلبية المحتملة. ولم يشر باول...
اخترق مؤشر DE30 نطاق التعزيز في نهاية جلسة أمس مما أدى إلى تسارع الحركة الهابطة. انخفض المؤشر الألماني اليوم. ومع ذلك ، بدأ الانتعاش بعد فجوة هابطة عند...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم