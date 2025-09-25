تراجع المؤشرات الأوروبية بعد ارتفاع حالات بفيروس كورونا
بدأت أسواق الأسهم الأوروبية في الانخفاض اليوم واستمرت في الانخفاض. تدهور المزاج مع تزايد المخاوف بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا وبعد أن حذر خبير...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.05٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 2.06٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 1.89٪. تراجع أسواق الأسهم من أستراليا واليابان والصين. ارتفع مؤشر...
يتداول المؤشر الألماني في حركة جانبية اليوم. في حالة اختراقه للمقاومة عند 10885 ، فقد يبدأ زخم صاعد آخر. من ناحية أخرى ، قد يؤدي تجاوز الدعم عند 10760...
لا تزال المعنويات في الأسواق العالمية متفائلة يوم الثلاثاء وخاص لأسهم التكنولوجيا حيث تجاوز مؤشر US100 مستوى 9،300 نقطة ويتداول بأقل من 5٪ من أعلى المستويات...
ارتفعت قيمة أسهم نوفافاكس (NVAX.US) بنسبة 37٪ في تداولات ممتدة بعد أن أعلنت الشركة في تقرير الربع الأول عن استثمار خارجي بقيمة 388 مليون دولار والذي يهدف...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02٪ وناسداك بنسبة 0.78٪. بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.45٪ مؤشر S & P / ASX 200 هو المؤشر ذو الأداء الأسوأ...
قال وزير الطاقة السعودي إن السعودية ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل إضافي يوميا ابتداء من يونيو. وبذلك يصل إنتاج المملكة إلى حوالي 7.5 مليون برميل...
وصل مؤشر DE30 إلى الدعم اليومي الرئيسي من وجهة نظر فنية. تتميز المنطقة القريبة من مستوى 10،920 نقطة بحد أدنى من هيكل Overbalance وردود فعل السعر السابقة....
ارتفاع الأسهم في اليابان وأستراليا في حين أن المؤشرات الصينية ثابتة. حتى الآن أصيب ما يقرب من 4.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا. تعافى...
يمكننا العثور على نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني H4. يحاول زوج GBPUSD اختراق الدعم المميز بخط العنق. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تحرك...
قدم حوالي 3،169 مليون عامل للبطالة خلال الأسبوع المنتهي في 2 مايو. وهي أصغر زيادة في 7 أسابيع ، ليصل المجموع إلى حوالي 33 مليون. تجاوز العدد الإجمالي بكثير...
وفقًا لتقرير بلومبرغ ، علقت شركة Tesla الإنتاج في مصنعها بالقرب من شنغهاي ،في الصين. كان من المتوقع استئناف الإنتاج اليوم بعد توقف طويل لمدة 5 أيام ، ولكن...
فاجأ بنك نورجيس المستثمرين خلال إعلان سعر الفائدة اليوم. كان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.25٪ ، ولكنه قرر تخفيضه إلى 0٪....
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.70٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.91٪ ، لكن مؤشر ناسداك ارتفع بنسبة 0.51٪. ارتفع مؤشر نيكي ، لكن الأسهم الصينية وأستراليا...
انخفض مؤشر DE30 اليوم. ومع ذلك ، وصلت الحركة إلى الحد الأدنى من هيكل Overbalance. وفقًا للمنهجية ، إذا تمكن المشترون من إيقاف الهبوط ، فستظهر إشارة صاعدة...
تركز الأسواق على عملات الأسواق الناشئة مع انخفاض BRL و TRY و ZAR و MXN بأكثر من 1٪ مقابل الدولار. مع تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة ، هناك...
