عاجل: تقرير تشالنجر لتسريح العمال في الولايات المتحدة يسجل أعلى قراءة منذ عام 2020
تسريحات تشالنجر الأمريكية: 275.240 ألف موظف (السابق: 172.017 ألف موظف) في مارس، أعلن أصحاب العمل الأمريكيون عن زيادة ملحوظة في عمليات التسريح المخطط...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس، والذي يؤكد النهج التدريجي للبنك المركزي في التيسير النقدي....
انخفض سعر الذهب اليوم بنسبة 1% تقريبًا، متراجعًا عن مستوى 3100 دولار. وقد زادت خطة ترامب للرسوم الجمركية الضخمة أمس من حالة عدم اليقين، إلا أنها لم تُطبق...
انخفضت أسهم أكبر شركة شحن عالميًا، شركة إيه بي مولر ميرسك الدنماركية (MAERSKA.DK)، بنحو 10% اليوم، مع قلق المستثمرين من الحرب التجارية، التي...
حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم، وأرباحا قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت...
ارتفع اليورو اليوم على خلفية موجة ضعف الدولار الأميركي الذي يتضرر بسبب المخاوف المتزايدة من الركود في الولايات المتحدة، بسبب الرسوم الجمركية الصارمة التي...
بعد يوم من "يوم التحرير"، محا زوج اليورو/الدولار الأمريكي رسميًا تداولات ترامب بالكامل، والتي دفعت الدولار الأمريكي للارتفاع حتى تنصيب الرئيس...
07:50 صباحًا بتوقيت غرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات المركب لفرنسا من HCOB: الفعلي...
لقد انفجرت أخيرًا موجة الترقب التي كانت تتزايد مع كل لحظة ترقب لـ"يوم التحرير" وإعلان الرسوم الجمركية الانتقامية. ومع ذلك، لن تخلو نهاية الأسبوع...
06:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر مارس: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.3% على أساس سنوي؛ المتوقع 0.5% على...
وقّع دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن الرسوم الجمركية الانتقامية. ستخضع جميع الواردات إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% (باستثناء...
لم يجلب يوم التحرير الذي طال انتظاره أي أخبار جيدة للمستثمرين. لقد نفذ دونالد ترامب كل تهديداته. يلوح شبح حرب تجارية الآن في الأفق في جميع أنحاء العالم،...
يوم التحرير يُؤثر على معنويات وول ستريت. أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، ابتداءً من الغد. والأهم من ذلك، ستفرض الولايات...
تترقب الأسواق بفارغ الصبر تصريحات ترامب بشأن التغييرات المخطط لها في الرسوم الجمركية، والمقرر إجراؤها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش. وقد يُسهم رد الفعل...
وفقًا لتقارير من صحيفة نيويورك تايمز، قدمت أمازون (AMZN.US) عرضًا للاستحواذ على تيك توك قبل الموعد النهائي المحدد لشركة بايت دانس. مدد الرئيس دونالد ترامب...
فوتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموعد النهائي لاتخاذ قرار حاسم بشأن لقاح نوفافاكس (NVAX.US) المضاد لكوفيد-19، وذلك بعد أيام من إقالة رئيس قسم اللقاحات...
قادت أسهم شركة تسلا (TSLA.US) الانخفاضات في مجموعة ماج7 خلال جلسة اليوم بعد أن أعلنت شركة إيلون ماسك عن بيانات تسليم سيارات أسوأ من المتوقع، حيث انخفض...
مخزونات النفط الخام الأمريكية (أسبوعيًا) - ٢٨ مارس: +٦٫١٦٥ مليون برميل (تقديرات -٥٠٠ ألف برميل؛ السابق -٣٫٣٤١ مليون برميل) - نواتج التقطير: +٢٦٤ ألف...
يعود المستثمرون إلى الأسهم الأمريكية، ويعكسون موجة بيع أولية تحسبًا لـ"يوم التحرير"، الذي سيكشف خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة تعريفات...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: 3.3%, المتوقع: 0.9%, الفعلي: %0.8 طلبيات السلع...
