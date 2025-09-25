أظهر تقرير ADP انخفاض 20 مليون وظيفة.
قامت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة بتسريح 20.236.000 عامل في أبريل 2020 ، بانخفاض من -27000 في الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون قراءة تظهر خسارة...
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أصدر بنك نورديا توصية على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.0630 هدف: 1.0200 وقف الخسارة:...
انخفض زوج EURUSD إلى ما دون 1.08 اليوم بعد صدور أحدث توقعات المفوضية الأوروبية. تشير التوقعات إلى انكماش بنسبة 7.7 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020...
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.90٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.56٪ ، وناسداك بنسبة 1.13٪. تتراجع الأسهم الأسترالية بينما الأسهم في الصين وكوريا...
انخفض مؤشر ISM غير التصنيعي من ISM من الولايات المتحدة من 52.5 إلى 41.8 في أبريل 2020 وتجاوز توقعات السوق بنسبة 36.8. هناك اختلاف كبير مع بيانات مؤشر مديري...
ارتفع مؤشر DE30 اليوم. على الرغم من عمليات البيع الديناميكية بعد قرار المحكمة الألمانية ، توقفت الحركة الهابطة عند الحد الأدنى لهيكل Overbalance. وفقًا...
أصدر بنك كريدي أجريكول توصية على زوج EURGBP يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 0.8687 هدف: 0.9150 وقف...
أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم عن حكم في قضية التسهيلات الكمية للبنك المركزي الأوروبي. رفض القضاة الشكاوى بتصويت 7-1. ومع ذلك ، فإن الأمور ليست...
بعد عمليات بيع مكثفة في النصف الثاني من أبريل ، يتعافى النفط في أوائل مايو. وارتفع OIL.WTI أكثر من 40 ٪ في الجلسات القليلة الماضية. دخلت اتفاقية أوبك +...
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.42٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.11٪ ، وناسداك بنسبة 1.23٪. ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.3٪. ارتفاع...
انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية، ولكن القراءة الأسوأ من المتوقع لم تسبب أي رد فعل كبير من المؤشرات. انخفضت طلبيات الولايات المتحدة الجديدة بنسبة 10.3٪...
Ethereum في اتجاه صاعد محلي. عادت العملة الرقمية إلى مستوى 185 دولارًا وهو الدعم الرئيسي الآن. يتميز بالحد الأدنى لهيكل Overbalance وردود الفعل السعرية...
افتتح مؤشر داكس بفجوة هابطة كبيرة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة (أغلقت سوق الأسهم الألمانية يوم الجمعة). يتفاعل المؤشر مع تعليقات مايك بومبيو ودونالد ترامب...
انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 4.1٪ ، و Kospi 2٪ و Indian Nifty بنسبة 5٪. العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية تتراجع أيضًا. كثفت الولايات المتحدة الضغط...
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6 ٪ في جلسة غير مستقرة يوم الجمعة ، بعد ارتفاعها بنسبة 25 ٪ في الجلسة السابقة حيث بدأ كبار منتجي النفط...
انخفض مؤشر فوتسي 100 (UK100.cash) بنسبة 2.6٪ بالقرب من 5750 اليوم ، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين فيما يتعلق بوباء...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪ ، وناسداك بنسبة 0.3٪ ، وداو جونز بنسبة 1.2٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 2.5٪ و S & P / ASX 200 بنسبة 3.0٪. يتم إغلاق...
