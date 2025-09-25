تحركات كبيرة في سوق العملات الأجنبية (FX)
نشهد تقلبات في سوق العملات الأجنبية (FX) على الأرجح بسبب تدفقات التعديل في نهاية الشهر. يبدو أنه لا توجد أخبار وراء هذه التحركات الكبيرة في السوق. بلغ...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أرجأت الحكومة الاتحادية الألمانية قرار فتح المدارس ورياض الأطفال واستئناف موسم الدوري الألماني. لماذا تعتبر هذه المعلومات مهمة للسوق؟ ألمانيا مثال على...
صدر تقرير مطالبات البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. أظهرت القراءة مرة أخرى رقم أعلى من المتوقع. وصلت مطالبات البطالة إلى 3839000 مقابل 3500000...
ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في جلسة اليوم. كان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع ، ونتيجة لذلك ، لم نر ردود فعل كبيرة في الأسواق....
يتداول زوج EURUSD في اتجاه جانبي محلي.سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 12:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني و هو الحدث الرئيسي...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.66٪ ، وناسداك 3.57٪ ، وداو جونز 2.21٪ ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 3٪ ومؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 2.4٪. يتم تداول المؤشرات...
أبقت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير وامتنعت عن اتخاذ أي إجراءات إضافية خلال اجتماع أبريل ، مشيرة إلى الضرر الاقتصادي الخطير والمخاطر...
ارتفع مؤشر داكس وبلغ ذروته في سبعة أسابيع قبل اجتماعات مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي. أثارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2020 اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. أظهرت البيانات تقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.8٪...
انخفض زوج GBPUSD اليوم. ومع ذلك ، بالنظر إلى الرسم البياني M30 ، يمكن ملاحظة أن الزوج قد وصل إلى منطقة الدعم الرئيسية. يتم تحديد المنطقة ذات اللون الأخضر...
تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.52٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 0.13٪ ، وناسداك 1.4٪. ارتفع راسل 2000 1.65٪ تعتبر الحالة المزاجية في آسيا أكثر تفاؤلاً...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 86.9 في أبريل من 118.8 في مارس (المعدل من 120) ، وانخفض مؤشر الوضع الحالي إلى 76.4 من 166.7 ، وارتفع مؤشر التوقعات إلى 93.8...
توصية من بنك ت.د. على زوج CHFJPY يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق) : 109.99 هدف: 112.00 وقف...
كانت هناك حالات مزاجية عالية المخاطر في الأسواق المالية العالمية اليوم. ارتفاع العقود الآجلة للأسهم في أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك ، تراجع الدولار...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.47٪ ، وناسداك 1.11٪ ، وداو جونز بنسبة 1.51٪. ارتفع مؤشرراسل 2000 أكثر من 4 ٪ انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.4٪ بينما انخفض...
بعد ارتفاع هذا الصباح ، توقفت الحركة الصاعدة لمؤشرـ DE30 عند هيكل1: 1 المحلي (10630 نقطة). يتداول المؤشر الألماني في حركة جانبية محلية. في حالة التصحيح...
