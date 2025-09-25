USDCAD - توصية من بنك مورغان ستانلي
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.4350 هدف:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
عادت ضغوط البيع إلى سوق النفط هذا الأسبوع. انخفض سعر OIL.WTI بأكثر من 9 ٪ بعد اختبار مستوى 19 دولارًا في وقت سابق من اليوم. بدأ خام برنت اليوم دون 25 دولارًا...
ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 2.5٪ ، و ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 1.5٪ و Kospi 2٪. ترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع. ومع...
انخفاض الريال البرازيلي اليوم بنسبة 3.6٪ مقابل الدولار الأمريكي. أعلن وزير العدل سيرجيو مورو استقالته بعد خلاف مع الرئيس بولسونارو حول قراره بطرد...
يمكننا أن نرى انتعاشًا ديناميكيًا لزوج EURUSD. مع ذلك ، واجه الزوج مستوى المقاومة الرئيسي - منطقة بالقرب من 1.08 ، والتي تتميز بالحد الأعلى لهيكل Overbalance...
توصية من بنك ت.د. على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.2550 هدف:...
توصية من بنك جولدمان ساكس على زوج EURCHF يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.0521 هدف: 1.0200 وقف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.05٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17٪ وأغلق مؤشر ناسداك مختلطًا. انخفض مؤشر نيكي بنسبة 1٪ ، وخسر مؤشر كوسبي...
صدر تقرير مطالبات إعانة البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. القراءة أقل بقليل من توقعات السوق. بلغت مطالبات البطالة الأولية 4427000 مقابل...
يتداول مؤشر US100 الآن في اتجاه جانبي محلي. ينتظر المستثمرون افتتاح الجلسة الأمريكية والبيانات الأمريكية الرئيسية (مؤشر مديري المشتريات ومطالبات إعانة...
نود تذكيركم أن مسابقة XTB الرمضانية المشوّقة ستبدأ اليوم! لا تفوّت أكبر مسابقة تداول لهذا العام ، والتي ستستمر حتى 23 مايو 2020. هذا الحدث مفتوح...
تشير قراءة أخرى لمؤشر مديري المشتريات من أوروبا إلى انهيار هائل. تبين أن بيانات مؤشر مديري المشتريات البريطاني كانت أسوأ بكثير من المتوقع. وانخفض مؤشر...
تم إصدار مؤشر مديري المشتريات الأولي من فرنسا وألمانيا في الساعة 8:15 و 8:30 على التوالي. رددت القراءات ما رأيناه في مؤشر مديري المشتريات فلاش من أستراليا...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.29٪ ، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.99٪ وناسداك بنسبة 2.81٪. وارتفع مؤشر نيكي وكوسبي بنسبة 1.1٪. ارتفاع المؤشرات...
بالنظر إلى زوج EURUSD ، تحرك الزوج في نمط جانبي محلي بين مستوى 1.0815 و 1.09. قد يؤدي اختراق الدعم إلى انخفاض أكبر ، في حين أن الحركة فوق مستوى 1.09...
أعلن البنك المركزي التركي قرار سعر الفائدة في الساعة 12:00 BST. وكان من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة من 9.75٪ إلى 9.25٪. ومع ذلك ، قام البنك بتخفيض...
لاحظنا حالة استثنائية في سوق النفط منذ بداية هذا الأسبوع. يشير بشكل أساسي إلى خام غرب تكساس الوسيط ، ولكن نظرًا لاتصالات السوق ، فإنه يؤثر أيضًا على سعر...
