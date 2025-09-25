USDJPY - توصية من بنك مورغان ستانلي
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 107.68 هدف: 104.00 وقف...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.07٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 2.67٪ وناسداك بنسبة 3.48٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.2٪ ، وتراجع مؤشر S & P /...
انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 45٪ خلال جلسة اليوم. تم تعليق تداول USO ، مما قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات في عقد يونيو وأسواق الأسهم. لا...
تراجع مؤشرات الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد انهيار سوق النفط. تجاوز اخترق مؤشرداو جونز (US30) القناة الصاعدة المحلية ويستمر في الهبوط قبل افتتاح الأسواق...
لا يزال سوق النفط يعاني في اليوم التالي لانهيار عقد مايو بأكثر من 300٪ ، وانخفض عقد يونيو النشط بأكثر من 20٪. انخفض OIL.WTI إلى مستوى منخفض بلغ 15.50 دولارًا...
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.79٪ ، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.44٪ ، وناسداك بنسبة 1.03٪. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 2.1٪ بينما انخفض مؤشر...
انخفض مؤشر DE30 بنسبة 1.5٪ تقريبًا حتى الآن. بالنظر إلى الرسم البياني من وجهة نظر فنية ، يمكن رؤية نمط القمة المزدوجة. إذا استمر الشعور الحالي ، فقد ينخفض...
انخفض (OIL.WTI) أكثر من 8٪ ويختبر مستوى 23 دولارًا اليوم. يتأثر السعر بالعوامل التالية: انتهاء عقد خام غرب تكساس الوسيط في مايو غدًا. انخفض خام غرب...
انخفض مؤشر نيكي و S & P / ASX 200 بنسبة 1 ٪ بينما ارتفعت المؤشرات الصينية. وارتفع عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا إلى أكثر من 2.4 مليون...
ارتفعت أسعار أسهم Gilead Science (GILD.US) بأكثر من 10٪ في بداية جلسة وول ستريت، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية نتيجة لمعلومات حول الفعالية المحتملة...
اليوم من الممكن ملاحظة حركة تصحيحية في سوق الذهب. تراجع سعر هذا المعدن النفيس من أعلى المستويات الأخيرة إلى 1700 دولار. ومع ذلك ، لا يزال الاتجاه الرئيسي...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58٪ ومؤشر داو جونز 0.14٪. سجل مؤشر ناسداك ارتفاعًا بنسبة 1.66٪ وتم تداوله بشكل ثابت ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.8٪ ، S...
لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى منخفض ، بالقرب من 20 دولارًا للبرميل ، وهو ما يرتبط بالارتفاع القياسي في مخزونات النفط الأمريكية يوم أمس ، حيث...
اعتبارًا من اليوم ، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بانتظام في نشر مؤشره الاقتصادي الأسبوعي (WEI) لتقديم معلومات عن حالة الاقتصاد الأمريكي في خضم...
وصلت مطالبات البطالة الأولية من الولايات المتحدة 5245000 مقارنة مع 5500000 المتوقعة. في الأسبوع الماضي ، كانت طلبات إعانات البطالة 6606000. في آخر قراءة...
سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تظهر القراءة زيادة كبيرة أخرى تبلغ 5.5 مليون ، ليصل...
يتداول النفط اليوم بشكل جانبي. يقع السعر أدنى منطقة الدعم الرئيسية عند $21 ، ويبدو من المحتمل استمرار الحركة الهابطة. يمكن أن يؤدي تجاوزالمنطقة المميزة...
