توصية من بنك ت.د. زوج CADJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 76.13 هدف: 73.00 وقف الخسارة: 78.50 يوصي...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى 25 دولارًا. قد تحدد أوبك + موعداً لاجتماع الاثنين 6 أبريل. من المرجح مناقشة تخفيضات الإنتاج...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.28٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.24٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 1.72٪ قال دونالد ترامب عبر تويتر إنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا...
عاد مؤشر DE30 الألماني إلى الحركة الجانبية بعد ارتداده من قيعان الأمس. بالنظر إلى الرسم البياني H1 ، نرى نمط قاع مزدوج محلي يشيرغالبًا إلى حركة صاعدة وشيكة....
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم نتيجة التكهنات حول صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوبك. بعد تعليقات الرئيس ترامب ، دعت السعودية لعقد اجتماع عاجل لمجموعت...
زادت مطالبات البطالة الأولية مرة أخرى في الولايات المتحدة ، مما يدل على التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد. أظهرت القراءة 6648000 طلب! وهو...
توصية من سيتي على زوج AUDNZD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.0272 هدف: 1.0000 وقف الخسارة: 1.0410 يوصي...
ارتفاع في سوق النفط اليوم. وفقًا لتقرير بلومبرج ، تخطط الصين لتخزين احتياطيات النفط الاستراتيجية. تريد بكين ملء احتياطياتها في أسرع وقت ممكن للاستفادة...
انخفض ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 4.41٪ ، في حين داو جونز 4.44٪. أغلق راسل 2000 منخفضًا تقريبًا 6٪. انخفض مؤشر نيكي ، S & P / ASX 200 وهانغ سينغ...
انخفض مؤشر PMI التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات إلى 49.1 في مارس من 50.1 في فبراير ، متفوقًا على توقعات السوق (44.9). أشارت القراءة إلى انكماش في القطاع...
أظهر تقرير ADP للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة انخفاضًا إلى -27 ألفًا من 183 ألفًا في الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون انخفاضًا أكبر بكثير بمقدار...
تداول زوج NZDUSD في اتجاه صاعد منذ 19 مارس. ومع ذلك ، اخترق الزوج خط الاتجاه يوم أمس ، مما قد يشير إلى العودة إلى الاتجاه الهابط. المستوى الرئيسي الذي...
توصية من بنك نورديا على زوج CHFJPY يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 113.50 هدف: 110.50 وقف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.60٪ ، وداو جونز 1.84٪ ، وناسداك 0.95٪. من ناحية أخرى ، ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.06 ٪. ارتفعت الأسهم الأسترالية...
عاد الضغط إلى أسواق الأسهم العالمية في بداية الربع الجديد. انخفضت الأسهم في الصين واليابان وكوريا الجنوبية مع بدء مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الثلاثاء...
أفاد معهد إدارة التوريدات في شيكاغو أن مديري المشتريات في شيكاغو (Chicago PMI) ، المعروفين أيضًا باسم مقياس أعمال شيكاغو ، انخفض من 49.0 إلى 47.8 في...
توصية من بنك ت.د. على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد الشراء): 1.4050 هدف:...
