يقوم زوج GBPUSD بحركة تصحيحية منذ بداية الأسبوع. في حالة استمرت، هناك مستويان يجب التركيز عليهم: الدعم الأول الذي يتميز بالحد الأدنى للهيكل المحلي 1: 1...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
من المتوقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي في مارس سيتم إصدار مؤشرات مديري المشتريات من اليابان والصين ليلا ارتفع مؤشر S&P...
انخفض مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى -70 في مارس 2020 من 1.2 في الشهر السابق. وهي أدنى قراءة منذ أن بدأت السلسلة في يونيو 2004 ، عندما انخفض مؤشر...
انخفض سعر النفط بنسبة 6-7٪ مقابل إغلاق الأسبوع السابق. اختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 20 دولارًا اليوم. أكد وزير الطاقة السعودي ، خطط بلاده لزيادة صادرات...
أصدر بنك أوف أمريكا توصية على زوج USDCAD . يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة (سعر السوق): 1.4120 هدف: 1.5250 وقف الخسارة:...
انخفض زوج EURUSD اليوم. يتجه الزوج نحو المتوسط المتحرك الرئيسي ، والذي كان دعمًا رئيسيًا في الماضي. قد يؤدي الارتداد من الخط الأزرق إلى حركة صاعدة...
انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 3٪ ، و مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 1٪ ، ويتداول مؤشر كوسبي دون الخط الثابت بقليل. من ناحية أخرى ، ارتفع الاسترالي S & P...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان في مارس للولايات المتحدة إلى 89.1 من الرقم الأولي البالغ 95.9 و 101 في فبراير. وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2016...
انخفض زوج EUR / USD بعد ارتداده من منطقة المقاومة عند 1.1055. يتميز الدعم الأقرب بالحد الأعلى للبنية 1: 1 (مستطيل أحمر). إذا توقفت الحركة الهابطة عند 1.0944...
خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة. تم تخفيض المعدل الرئيسي من 0.75٪ إلى 0.25٪. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الكندي في هذه الفترة من وباء فيروس...
توصية من بنك جي بي مورغان على زوج AUDUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية الصفقة(سعر السوق): 0.6058 هدف: 0.4800 وقف الخسارة:...
أكد بوريس جونسون على تويتر أنه مصاب بفيروس كورونا وأنه معزول الآن. قد يضطر وزير الصحة البريطاني ووزير المالية إلى الحجر الصحي كما كانا مع رئيس الوزراء...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.24٪ ، و مؤشر داو جونز 6.38٪ و مؤشر ناسداك 5.6٪. ارتفع ستاندرد آند بورز 500 حوالي 20٪ هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة...
انخفض الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي بعد أن بدأ العمل المنسق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم في توفير السيولة...
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 486،800 مع استرداد أكثر من 117،500. وقد تجاوز عدد القتلى الآن 22000. أبلغت إيطاليا عن 74386 حالة توفى...
تم إصدار بيانات مطالبات البطالة الأمريكية . أظهر التقرير زيادة هائلة إلى 3،283 مليون من 281،000 الأسبوع الماضي. هذه أعلى قراءة مسجلة وهي أعلى بكثير من...
كان زوج USDCHF في اتجاه صاعد منذ 9 مارس. بالنظر إلى الزوج من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن حركة التصحيح تحدث في الوقت الحالي. وصل السعر إلى دعم رئيسي...
