ارتفع مؤشر داو جونز 2.39٪ ، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.15٪ ، وناسداك بنسبة 0.45٪. وافق مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على حزمة مساعدات. بمجرد...
أخبار الأسواق
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 434،500 تم علاج أكثر من 111،800. وقد تجاوز عدد القتلى الآن 19600. وأبلغت إيطاليا ، ثاني أكثر البلدان تضررا ،...
افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء. اخترق مؤشر الداكس الالماني (DE30) مستوى 10000 نقطة صباح وارتفع بنسبة 25٪ من ادنى مستوى له (8000...
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 11.36٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9.38٪ ، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 8.12٪. أعلن زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تم التوصل...
تجاوز عدد الإصابة بفيروس كورونا 392،000 ، وتم استرداد أكثر من 103،000 حالة. وقد تجاوز عدد الوفيات الآن 17،100. أصبحت أوروبا بؤرة الوباء. إيطاليا هي ثاني...
يستمر ارتفاع زوج USDCHF منذ 9 مارس. بالنظر إلى الزوج من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى حركة تصحيح. وصل السعر إلى الدعم الرئيسي ملحوظ بالحد الأدنى...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر مارس من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية. أظهرت البيانات الفرنسية الصادرة في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.93٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3.04٪ و مؤشر ناسداك بنسبة 0.27٪. ارتفع مؤشر Nikkei بنسبة 7.13٪ ، وارتفع مؤشر S &...
تجاوز عدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم 252000 شخص ، منهم 89.061 تعافوا. وقد تجاوز عدد القتلى من الفيروس الآن 10400. وانتقل مركز الوباء العالمي...
يحاول زوج GBPUSD التعافي بعد الانخفاض الأخير. وصل الزوج إلى 127.2٪ من تصحيح فيبوناتشي وظهر المشترون هناك. يمكن ملاحظة انتعاش اليوم. ومع ذلك ، توقفت الحركة...
ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد أن نجحت الإجراءات المنسقة للحكومات والبنوك المركزية في تهدئة المستثمرين. ارتفع مؤشر داكس بحوالي 5٪ فوق إقفال...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.47٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 0.95٪ ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.30٪. ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3٪ و Kospi بنسبة...
ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المؤكدة إلى 229،973 منها تعافى 86،256 وتوفي 9،386. في أوروبا ، وهي المركز الحالي للوباء ، ارتفعت الحالات بنسبة...
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس ويطلق برنامج التسهيلات الكمية الجديد. خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.10٪ من 0.25٪. سيزيد...
انخفض عدد مطالبات البطالة إلى 211 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 7 مارس من المستوى للأسبوع السابق البالغ 215 ألفًا ومقارنة بتوقعات السوق البالغة 218 ألفًا....
بدأت الأسهم في أوروبا اليوم مرتفعة نتيجة خطة التحفيز الضخمة التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك ، تلاشى التفاؤل والآن تتداول المؤشرات من ألمانيا...
