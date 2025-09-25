حصاد الأسواق
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.18٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 6.3٪ وناسداك بنسبة 4.7٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.04٪ ، ومؤشر S & P / ASX 200...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
المزيد
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.18٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 6.3٪ وناسداك بنسبة 4.7٪ انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.04٪ ، ومؤشر S & P / ASX 200...
انخفض زوج GBPUSD دون مستوى 1.20 دولار أمريكي خلال جلسة اليوم. بالنظر إلى الطار الزمني الأسبوعي W1 من وجهة نظر فنية ، يمكننا أن نرى أن السعر اخترق...
تجاوز اليوم عدد الإصابات 200،000 حيث يواصل فيروس كورونا الانتشار في جميع أنحاء العالم. يؤثرفيروس كورونا COVID-19 على 169 دولة وحول العالم. أعلنت منظمة...
اخترق زوج AUDUSDأدنى مستوياته من 2008 عند 0.6006 نتيجة لقوة الدولار الأمريكي والمخاوف المستمرة بشأن وباء فيروس كورونا. قام بنك الاحتياطي الأسترالي...
تستمر الحركة الهابطة في سوق النفط. الطلب المنخفض الناجم عن تفشي فيروس كورونا وارتفاع العرض من روسيا والمملكة العربية السعودية ، سيء للغاية بالنسبة للسعر....
توصية من بنك جي بي مورغان على زوج EURCHF يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية الصفقة(سعر السوق): 1.0544 هدف: 1.0200 وقف الخسارة:...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس بعد أن اعلنت الإدارة عن تفاصيل حزمة التحفيز.. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 5.2٪ ، ومؤشر...
يستمر انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. ارتفع عدد الحالات إلى 189233 حالة شفي منها 80874 وتوفي أكثر من 7513. ولكن في الصين ، استقرارتفاع عدد الإصابات...
توصية من كريدي اجريكول على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 0.9119 هدف: 0.8800 وقف الخسارة: 0.9350 يوصي...
توصية من بنك جي بي مورغان على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع): 1.2500 هدف:...
انخفض الذهب حاليًا بنسبة 13٪ عن أعلى مستوى سنوي له. يلغي المعدن النفيس انتعاش يوم الاثنين وعاد إلى ما دون 1500 دولار. أدنى سعر ليوم أمس عند 1451 دولارًا...
انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية ZEW لألمانيا إلى -49.5 في مارس 2020 ، وهو أقل بكثير من توقعات السوق -26.4 ، وهي أدنى قراءة رئيسية منذ مارس 2010 ، وهذا نتيجة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج EURCHF يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.0543 هدف: 1.0800 وقف...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 11.98٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 12.93٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 12.32٪. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.06٪ في حين...
انخفض مؤشر شعور المستهلك في جامعة ميشيغان من 101 في فبرايرالى 95.9 في مارس. ومع ذلك ، لا تزال القراءة فوق إجماع السوق عند 95. وكانت هذه أدنى قراءة منذ...
زوج USDJPY في حركة تصحيحية صاعدة. أقرب مقاومة رئيسية هي المنطقة عند 108.00. وفقًا لنظرية الموجة إليوت ، تبدو الحركة الملحوظة بمثابة تصحيح أ بى سى وقد تبشر...
انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية مع العقود الآجلة في الولايات المتحدة حيث تقوم المزيد من البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة. خفض بنك نورجيس سعر الفائدة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم