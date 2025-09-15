انخفضت أسهم تسلا 4٪ بعد أن خيبت عمليات التسليم آمال وول ستريت 📉
أعلنت شركة تسلا اليوم عن رقم تسليمات الربع الأول والذي جاء أقل بكثير من الأرقام المتوقعة في وول ستريت. بلغت عمليات التسليم 336,681 مقابل 408,000 المتوقعة...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
أعلنت شركة تسلا اليوم عن رقم تسليمات الربع الأول والذي جاء أقل بكثير من الأرقام المتوقعة في وول ستريت. بلغت عمليات التسليم 336,681 مقابل 408,000 المتوقعة...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
وردت عن مصادر موثوقة أن شركة أرامكو السعودية أبقت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أبريل دون تغيير عن الشهر الماضي بينما خفضت شركة سوناطراك...
اليوم، الساعة 1:15 مساءً (بتوقيت غرينتش)، سنتلقى أول تقرير لسوق العمل الخاص الأمريكي لشهر مارس - بيانات التوظيف من ADP - قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية...
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26...
ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة 0.60%، معوضًا خسائر الأمس، ومتجاوزًا مرة أخرى مستوى 3130 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ويعود هذا الارتفاع، بطبيعة الحال، إلى حالة...
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بنسبة 1.1% اليوم، لتتجاوز 21، حيث أدى عدم اليقين بشأن تعريفات دونالد ترامب اليوم (ما يسمى بيوم...
خفّض محللو جيفريز توقعاتهم لشركة باسف. أعربت شركة كونتيننتال الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات عن مخاوفها إزاء "ارتفاع مستويات عدم اليقين"...
سنطلع اليوم على قائمة معدلات التعريفات الجمركية التي طال انتظارها والتي حددتها إدارة ترامب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق، سيُنشر أول...
تشهد مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة متباينة، بعد أن قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها أمس عند إغلاق جلسة التداول النقدي. وترتفع المؤشرات...
شهدت جلسة التداول الأوروبية اليوم أجواءً إيجابية. ارتفع مؤشر داكس بنحو 1.7%، مدعومًا بمكاسب أسهم أديداس وتوي وإس إيه بي، التي أصبحت مؤخرًا الشركة الأكثر...
انخفضت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.53% لتصل إلى مستوى 3106 دولارات أمريكية قبيل ما يُسمى "يوم تحرير ترامب" غدًا. ووفقًا للبيت الأبيض، اتخذ ترامب...
تراجع الضغط المتزايد على الدولار الكندي قبيل "يوم التحرير" بشكل حاد، عقب بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) التي أشارت إلى تباطؤ في القطاع الصناعي...
تراجعت معنويات المستثمرين في وول ستريت اليوم، حيث يخشى المستثمرون من الرسوم الجمركية، والبيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وتزايد عدم استقرار الأسعار،...
تم إصدار تقرير أمريكي مراقب عن كثب اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش - مؤشر ISM التصنيعي. مؤشر ISM التصنيعي: السابق:50.3, المتوقع: 49.5,...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض المؤشر. بيانات مؤشر...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بأكثر من 2% اليوم، قبل القراءة الكلية الأمريكية الرئيسية لهذا اليوم، وهي تقرير ISM للتصنيع لشهر مارس،...
انخفضت أسهم شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) بأكثر من 3.5% إلى 159.60 دولار في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد أن رفض قاضي الإفلاس الأمريكي...
الوضع العام للسوق: حققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية نسبيًا خلال جلسة اليوم، بعد توقف الانخفاضات التي بدأت عقب الإعلان عن تغييرات جمركية على واردات السيارات...
ارتفعت العملات الرقمية مع سعي مؤشرات وول ستريت لوقف موجة البيع، حيث ارتفع سعر بيتكوين بنحو 2% اليوم، متجاوزًا مستوى 84 ألف دولار. وارتفعت العقود الآجلة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم