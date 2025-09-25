حصاد الأسواق
انخفض مؤشر S&P 500 على بنسبة 9.5٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 9.99٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 9.43٪. راسل 2000 بنسبة 11.18 ٪ انخفض مؤشر Nikkei...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
المزيد
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
انخفض مؤشر S&P 500 على بنسبة 9.5٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 9.99٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 9.43٪. راسل 2000 بنسبة 11.18 ٪ انخفض مؤشر Nikkei...
يخترق زوج GBPUSD مستوى 1.2600. انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2٪ تقريبًا اليوم. لكن الزوج يتداول عند مستوى الدعم الرئيسي الآن. وصل الزوج إلى مستوى...
ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم. ومع ذلك ، أعلن البنك عن عمليات إعادة تمويل جديدة طويلة الأجل في محاولة تزويد السوق بسيولة إضافية....
تثبت البيتكوين مرة أخرى أنها ليست أصل ملاذ آمن. تنخفض العملة المشفرة المشهورة أكثر من 20٪ اليوم ويتم تداولها عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2019. اخترقت العملة...
أعلن دونالد ترامب حظر السفر من أوروبا لمدة 30 يومًا. أثار القرار هبوطا كبيرا في أسواق الأسهم. انخفضت العقود الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 4٪ ووصلت...
كان من المتوقع أن يهدئ الرئيس ترامب الأسواق لكنه فعل العكس تمامًا من خلال إدخال حظر السفر لمدة 30 يومًا من أوروبا. ستزيد هذه الخطوة التكاليف الاقتصادية...
تشير أحدث البيانات التي نشرتها EIA (إدارة معلومات الطاقة) إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط من قبل الشركات الأمريكية. زادت المخزونات بمقدار 7.7 مليون برميل...
توقف انخفاض DE30 عند منطقة الدعم الرئيسية (10400 نقطة) ، لكن الاتجاه الرئيسي لا يزال هابط. يتداول المؤشر بالقرب من الدعم المذكور أعلاه ويزداد احتمال اختراق...
مع انتشار الفيروس كورونا، عادت البنوك المركزية إلى العمل ، وقرر بنك إنجلترا اتباع خطى بنك الاحتياطي الفدرالي عن طريق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس...
أعلن البيت الأبيض أنه سيساعد شركات الرحلات البحرية وشركات الطيران وأن شركات التأمين الصحي ستتنازل عن جميع مدفوعات المشاركة في اختبار فيروسات كورونا...
تحاول أسواق الأسهم العالمية التعافي من عمليات البيع التي شهدتها يوم أمس. وصلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) إلى سقف تداول قدره 5 ٪ ،...
بالنظر إلى الرسم البياني لزوج EURUSD ، يمكن أن نرى أنه بعد انخفاض الأمس ، اخترق السعر الحد الأدنى لهيكل Overbalance . تشير الحركة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 7.6٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 7.79٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 7.29٪. و مؤشر Russell 2000 بانخفاض 9.37٪ ارتفع خام غرب تكساس...
خلال افتتاح اليوم ،انخفض مؤشر S&P 500 أكثر من 7 ٪ ، و انخفض 19 ٪ من أعلى مستوياته.من المفترض أنه ركود إذا انخفض سوق الأسهم بنسبة 20٪ عن أعلى المستويات....
أصدر بنك ت.د. توصية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.3102 هدف: 1.2850 وقف الخسارة: 1.3280 يوصي...
خفضت السعودية سعر نفطها وبدأت حرب أسعار مع روسيا. جاءت هذه الخطوة بعد فشل أوبك + في الوصول إلى اتفاق على تخفيضات الإنتاج يوم الجمعة. علاوة على ذلك ،...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم