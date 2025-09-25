تقرير فيديو: تأثير فيروس كورونا على مؤشر الDAX والنفط والذهب
نظرًا لوجود تقلبات هائلة في الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين ، أنشأ محلل السوق وليد القضماني تقرير فيديو خاصًا لمساعدتك في تحديد الأحداث المهمة والحصول...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أظهرت البيانات الأخيرة لسوق العمل الأمريكي زيادة كبيرة مقارنة بتوقعات السوق. ارتفع التوظيف بغير القطاع الزراعي بمقدار 273 ألفًا (متوقعًا. 175 ألف). وارتفعت...
ارتفع زوج EURUSD بنسبة 0،8٪ تقريبًا قبل صدور البيانات من سوق العمل الأمريكي. بالنظر إلى الفاصل الزمني الأسبوعي W1 ، يتداول الزوج فوق المقاومة الرئيسية...
بعد جلسة ضعيفة أمس فشل مؤشر DE30 في الانتعاش عند الافتتاح اليوم ، حيث يختبر مستوى 11600 نقطة ، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2019. السبب الرئيسي لعمليات...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.39 ٪ ، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3.58 ٪ وناسداك بنسبة 3.10 ٪. وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة 3.42 ٪ ارتفع عدد...
يتداول زوج GBPUSD عند منطقة المقاومة الرئيسية. تتميز المنطقة بالقرب من مستوى 1،2920 بتصحيح فيبوناتشي 38.2٪ للحركة الهابطة الأخيرة والحد الأعلى للبنية...
أصدر بنك سوسيتيه جنرال توصية على زوج AUDUSD . يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 0.6614 جني الأرباح: 0.7500 وقف...
وفقًا لآخر التقارير ، وافق مندوبو أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا. قفز سعر النفط بعد الأخبار واختبر برنت مستوى 51.80 دولار كرد فعل قبل...
وفقًا لتقرير بلومبرج ، أخلى بنك HSBC قسم الأبحاث التابع له وجزءًا من قاعة التداول في مكتب لندن نتيجة مخاوف متزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا. هذه هي الخطوة...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.22٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 4.53٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.85٪. انخفاض العقود الآجلة في الولايات المتحدة بعد إعلان...
خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وهي خطوة توقعتها الأسواق بنسبة 50 ٪. قرر البنك المركزي الكندي دعم الاقتصاد من التأثير الخطير لانتشار فيروس...
أظهرت بيانات ADP لتغيير التوظيف بغير القطاع الزراعي لشهر فبراير زيادة بمقدار 183 ألف - أعلى بقليل من توقعات السوق (حوالي 170 ألف). تم تعديل إصدار...
تتمتع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بمكاسب قوية حيث يختبر مؤشر DAX مستوى 12200 في وقت كتابة هذا التقرير (+ 1.75٪). ينتظر المستثمرون مؤتمر وزراء مالية الاتحاد...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPJPY يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد البيع):...
قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس يوم أمس. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.81 ٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 2.94...
خفضت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وهي خطوة لم تكن متوقعة حتى الاجتماع الرئيسي الذي هو بعد اسبوعين! ترتفع الأسواق...
يقوم زوج EURUSD في حركة تصحيح هابطة اليوم. الزوج قريب جدًا من الدعم الرئيسي. الحد الأدنى للبنية المحلية 1: 1 قد يكون المستوى الأول الذي يجب مراقبته....
