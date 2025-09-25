تبقى مجموعة G7 ملتزمة بالتدخل إذا لزم الأمر
لم يكن مؤتمر مجموعة السبع ، الذي يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ، محركًا في السوق لأنه يفتقر إلى الجوهر. وقالت المجموعة في بيان إنها لا تزال...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
المزيد
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
المزيد
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
المزيد
لم يكن مؤتمر مجموعة السبع ، الذي يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ، محركًا في السوق لأنه يفتقر إلى الجوهر. وقالت المجموعة في بيان إنها لا تزال...
ارتفع مؤشر DAX الألماني أكثر من 2 ٪ اليوم. يأمل المستثمرون أن يتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع على عمل منسق لدعم الاقتصاد خلال مكالمة...
أصدر بنك جي بي مورغان توصية على زوج USDCAD. يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.3383 هدف: 1.3700 وقف الخسارة:...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.60 ٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 5.09 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.49 ٪. أضاف Russell 2000 2.85 ٪ ذكرت رويترز خلال...
أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأخير في الولايات المتحدة 50.1 - أقل بقليل من توقعات السوق (متوقع 50.5). تشير البيانات إلى انخفاض بسيط مقارنةً...
بدأ زوج AUDUSD الأسبوع بفجوة سعرية هابطة ولكن يمكن رؤية محاولة استرداد. ارتد الزوج من تصحيح فيبوناتشي 161.8 ٪ للحركة الصاعدة التي بدأت في أكتوبر 2019....
بداية أعلى لأسواق الأسهم هذا الأسبوع مع عودة مؤشر DAX إلى ما فوق مستوى 12000 نقطة. الدافع وراء الانتعاش هو الأمل في أن البنوك المركزية الكبرى لاتخاذ إجراءات...
ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.95 ٪ ، و مؤشر شانغهاي المركّب بنسبة 3 ٪ وارتفع مؤشر كوسبي بنحو 0.9 ٪. من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
تستمر موجة البيع في أسواق الأسهم هذا الأسبوع. تستمر المؤشرات الأمريكية في الانخفاض يومًا بعد يوم. يمكن العثور على أقرب مقاومة رئيسية لمؤشر US500 عند 2970...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج AUDCAD يوصي البنك بصفقة بيع معلقة على زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(حد بيع): 0.9000 هدف:...
شهدت المؤشرات الأوروبية محاولة انتعاش بعد انخفاضها خلال الجلسة الآسيوية ، ومن المؤكد أن المستثمرين سيشعرون بالخوف لأن عدد الحالات خارج الصين ارتفع بشكل...
انخفاض مؤشر S&P 500 ومؤشر Dow Jones بنسبة 4.42 ٪ في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.61 ٪. انخفض Russell 2000 بنسبة 3.54 ٪. أغلق S&P 500 أقل...
لم يوقف افتتاح الأسواق الأمريكية الخوف بين المستثمرين - بل تسارعت عمليات البيع فقط. حتى الأخبار السارة تبدو سيئة ، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Best Buy...
يستمر هبوط OIL.WTI بعد اختراقه لمستوى 49.4 دولار. من الناحية الفنية، يتداول النفط منخفض بنسبة 3٪ تقريبًا اليوم. يمكن العثور على الدعم الرئيسي عند مستوى...
لا تزال الأسواق في حالة اضطراب نتيجة انتشار الفيروس. في تقريرنا الخاص الذي صدر أمس ، أكدنا على أن المستثمرين سيركزون الآن على حالات جديدة خارج الصين وأن...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38 ٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.46 ٪ ولكن ناسداك ارتفع بنسبة 0.17 ٪. ومع ذلك ، تسببت أخبار أول حالة أمريكية في انخفاض...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم