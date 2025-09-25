٨:٢٥ ص

انخفاض المؤشرات الأوروبية نتيجة لزيادة حالات فيروس كورونا

منذ بضعة أيام فقط ، كانت المؤشرات الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات ، بما في ذلك ITA40 الذي كان في أعلى مستوياته منذ عام 2008. يبدو السوق مختلفًا...