انخفض زوج USDZAR بعد إعلان خطة ميزانية جنوب إفريقيا
أصدرت حكومة جنوب إفريقيا خطة ميزانية. تتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ في الفترة بين 2027-2028 وأن يتسارع النمو الاقتصادي...
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أطلق زوج EURUSD تصحيحًا صاعدا بعد ارتداده عن مستوى فيبوناتشي الخارجي بنسبة 127.2٪. ومع ذلك ، فقد وصل الزوج إلى منطقة المقاومة الرئيسية اليوم ، وتتميز بالحد...
أصدر بنك سوسيتيه جنرال توصية على زوج GBPJPY. يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 143.26 جني الأرباح: 138.00 وقف...
فشلت محاولة الاسترداد في الأسوق خلال الافتتاح الأوروبي حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 115 حالة إصابة بفيروس كورونا. تخشى الأسواق من أن الزيادة في القيود المفروضة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.03 ٪ ، و مؤشر ناسداك بنسبة 2.77 ٪ وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 3.15 ٪. انخفض راسل 2000 بنسبة 3.45 ٪ انخفض مؤشر S &...
بدأ سوق الذهب جلسة اليوم بحركة هابطة. ومع ذلك ، تمكن المشترون من وقف الانخفاض عند مستوى 1633 دولار. تتميز منطقة اللون البنفسجي على الرسم البياني بخط العنق...
على الرغم من الافتتاح اليوم ، انخفضت مؤشرات البورصة الأوروبية واستمرت عمليات البيع ، نتيجة مخاوف من فيروس كورونا. اخترق مؤشر DE30 الألماني منطقة الدعم...
أصدر بنك نورديا توصية على زوج AUDCAD. يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 0.8770 هدف: 0.8500 وقف الخسارة: 0.8925 يوصي...
تراجعت المؤشرات الأمريكية أمس نتيجة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين. كان أسوأ يوم في عامين لمؤشر داو جونز وانخفض أكثر من 1000 نقطة (-3.56...
انخفاض أسواق الأسهم العالمية اليوم. بدأت المؤشرات الأوروبية الرئيسية اليوم بفجوى هابطة. افتتح المؤشر الإيطالي اليوم منخفاض بنسبة 3.5 ٪ وظل تحت الضغط طوال...
منذ بضعة أيام فقط ، كانت المؤشرات الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات ، بما في ذلك ITA40 الذي كان في أعلى مستوياته منذ عام 2008. يبدو السوق مختلفًا...
الأسهم في آسيا منخفضة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين. أنهى S & P / ASX 200 بانخفاض 2.25 ٪ في حين كان HSCEI يتداول بانخفاض 1.9...
أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بتوقعات السوق. مؤشر مديري المشتريات الصناعي يساوي 50.8 (متوقع 51.5). لا يزال الرقم يشير...
تم إصدار مؤشر مديري المشتريات فلاش الألماني لشهر فبراير في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن ينخفض مؤشر التصنيع من 45.3 إلى 44.8 نقطة...
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38 ٪ ، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.44 ٪ وناسداك بنسبة 0.67 ٪. في آسيا انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.39 ٪ و مؤشر كوسبي بنسبة 1.6...
بالنظر إلى مخطط EURUSD ، يمكننا أن نرى أنه بعد تحرك جانبي محلي ، اخترق السعر الحد الأعلى لهيكل Overbalance (وأيضًا SMA 50) ، ملمحًا إلى انعكاس الى اتجاه...
