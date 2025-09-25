EURUSD - توصية من البنك الاسكندنافي SEB
أصدر البنك الاسكندنافي SEB توصية على زوج EURUSD. يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.0808 هدف: 1.0950 وقف الخسارة:...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أظهر تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا عما كان متوقعًا للعمالة ولكن أيضًا ارتفاع في معدل البطالة. انخفض زوج AUDUSD إلى...
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.47 ٪ ، و مؤشر داو جونز بنسبة 0.40 ٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.87 ٪. ارتفع Russell 2000 بنسبة 0.54 ٪ أغلق مؤشر نيكي...
وصل زوج USDJPY إلى قمة جديدة. وصل الزوج إلى المقاومة المحلية التي تتميز بتصحيح فيبوناتشي 127.2 ٪. في حالة حركة تصحيحية ، يمكن للزوج إعادة اختبار المنطقة...
لا تمنع المستويات القياسية في وول ستريت المعادن الثمينة ، أصول الملاذ الآمن النموذجي ، من الارتفاع. بعد يوم آخر من المكاسب في أسعار السندات نرى أن...
أعلن البنك المركزي التركي قرار السياسة النقدية الأخير في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة ، ليصل إلى 10.75 ٪. قال...
أصدر بنك ت.د. توصية على زوج GBPCHF يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.2775 هدف: 1.2600 وقف الخسارة: 1.2900 يوصي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29 ٪ في حين انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.56 ٪. ومع ذلك ، تمكن مؤشر ناسداك...
خلال الأيام الماضية ، تساءل المستثمرون عما إذا كان الذهب سيصل إلى مستوى 1600 دولار. اليوم ، تمكن المعدن من اختراق مستوى المقاومة 1600 دولار. يمكننا ملاحظة...
انخفض اليورو لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار واخترق زوج EURUSD مستوى 1.08 ، وهو المستوى الذي لم يصل منذ أبريل 2017. لا تزال البيانات غير مواتية...
انخفض زوج AUDUSD اليوم بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي. ارتد الزوج من الحد الأعلى لهيكل Overbalance ويتداول بالقرب من أدنى مستوياته في 2019...
الحالة المزاجية في أسواق الأسهم العالمية سيئة بعد تحذير شركة أبل. قالت الشركة الأمريكية إنها لا تتوقع الوفاء بتوجيهات الإيرادات لهذا الربع بسبب اضطرابات...
بدأت عملت البيتكوين الأسبوع بانخفاض. تتداول العملة الآن حول مستوى الدعم الرئيسي - الحد الأدنى لهيكل Overbalance الذي يتزامن مع خط الاتجاه الصاعد. إذا تمكن...
أدت مكاسب الأسهم الصينية إلى افتتاح أعلى في الاسواق الأوروبية. قلصت المؤشرات الأوروبية مكاسبها في الساعة الأولى من الجلسة لكنها ما زالت تتداول فوق الخط...
ارتفاع المؤشرات الصينية بعد ضخ أموال من قبل الحكومة الصينية في النظام المالي من أجل الحفاظ على السيولة. تداول أفقي لمؤشر KOSPI و S & P / ASX 200 يعد...
تم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش: مبيعات التجزئة: + 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (المتوقع:...
