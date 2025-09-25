CHFJPY - توصية من سيتي
أصدرت مجموعة سيتي توصية على زوج CHFJPY. يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 112.22 هدف: 115.00 وقف الخسارة: 110.50 توصي...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
افتتحت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة منخفضة يوم أمس ، وتعافت لكنها أنهت بانخفاض طفيف. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.43 ٪ ، وانخفض مؤشر S&P...
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش .. تسارع نمو الأسعار من 2.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.5٪...
انخفض زوج EURUSD إلى أدنى مستوى خلال 3 أعوام تقريبًا بعد تحرك دون مستوى 1.09. على الرغم من شمعدان صاعد يوم الثلاثاء على الرسم البياني اليومي ، إلا أن المشترين...
توصية من بنك ستاندرد تشارترد على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.2935 هدف: 1.3500 وقف الخسارة:...
قررت السلطات الصينية تغيير منهجية تحديد حالات الفيروس والوفيات التي أدت إلى أكثر من 15 ألف حالة جديدة و 250 حالة وفاة جديدة. بينما كانت الأسواق تتجاهل...
أغلقت المؤشرات الأمريكية أمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.94 ٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.90 ٪ ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.65 ٪. و Russell 2000...
يصل مؤشر US500 و US100 إلى أعلى مستوى على الإطلاق و دفعوا المؤشر الألماني DE30 إلى أعلى مستوى له أيضًا. لا توجد أخبار تدفع هذه الحركة بخلاف المستثمرين...
ارتفع زوج GBPUSD بعد صدور بيانات من المملكة المتحدة اليوم. ومع ذلك ، فشل الزوج بالاختراق فوق خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المعكوسين. قد تعتبر المنطقة...
عادت الحالة المزاجية للمخاطرة إلى الأسواق و دفعت بورصة ناسداك الأمريكية فوق مستوى 9500 نقطة لأول مرة في التاريخ. افتتح مؤشر DE30 بالقرب من مستوى 13600...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.73٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.60٪. ارتفع ناسداك 1.13 ٪ يمكن أيضًا رصد الحالة...
يكافح سعر الذهب بالقرب من منطقة المقاومة التي تتميز بخط الاتجاه السابق و 61.8 ٪ من تصحيح فيبوناتشي للحركة الهابطة من بداية فبراير.طالما أن السعر أقل من...
عادة ما يرتبط زوج USDJPY بقوة مع TNOTE (الارتباط سلبي وبالتالي يتم عكس مخطط TNOTE). الذي شوهد خلال عام 2019 ، لكن هذه الأسواق تباينت هذا العام. يبدو أن...
انخفاض الأسهم الآسيوية بسبب تركيز المستثمرين على فيروس كورونا. انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.6 ٪ و مؤشر كوسبي بنسبة 0.49 ٪ ومؤشر HSCEI بنسبة 0.5 ٪. انخفض...
بدأت حركة تصحيحية لمؤشر US500 بعد وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.. حاليًا ، يتم إيقاف الحركة الهابطة بواسطة الدعم الرئيسي قصير المدى عند 3327 نقطة....
هناك توقعات كبيرة قبل تقرير NFP يجب على المتداولين الانتباه إلى بيانات الأجور يبدو الدولار قويًا قبل إصدار التقرير يعد تقرير NFP...
