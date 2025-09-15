مخطط اليوم: AUDUSD (01.04.2025)
قرر بنك أستراليا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.1%، كما كان متوقعًا، كما حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على موقفه الراهن في بيانه. وتتمثل النقطة الرئيسية...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (على أساس سنوي) - مارس: 2.2% (تقديرات: 2.2%؛ السابق: 2.3%) - مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري): 0.6%...
علق عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين وجون ويليامز، أمس على حالة الاقتصاد الأمريكي. فيما يلي ملخص لملاحظاتهما. وليامز (مجلس الاحتياطي الفيدرالي): كان...
نعيش في عصرٍ يشهد اضطراباتٍ في الأسواق المالية - فالأوبئة، والصراعات العسكرية، وعدم اليقين السياسي، وأزمة الديون الأمريكية الوشيكة، والسياسات الاقتصادية...
أهم عناوين مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس: إسبانيا: مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس: 49.5 (المتوقع 49.7؛ السابق 49.7) سويسرا:...
ارتفاع العقود الآجلة الأوروبية قبيل الافتتاح ترامب يُخفف من موقفه بشأن تغييرات الرسوم الجمركية مؤشر مديري المشتريات الصناعي وتقرير JOLTS قراءات...
تتحسن المعنويات في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل طفيف، بعد موجة من الخسائر التي ضربت بورصات الأسهم الرئيسية في العالم أمس. يرتفع مؤشر نيكي الياباني...
انخفضت الأسواق بشكل عام وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية قبيل "يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب يوم الأربعاء، حيث ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يُمثل ترامب فرصةً لأوروبا؟ ما هي تكاليف الحروب التجارية؟
شهد سهم شركة CoreWeave، المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي السحابية والمدعومة من Nvidia، انخفاضًا بنسبة 8% تقريبًا ليصل إلى 36.90 دولارًا أمريكيًا يوم الاثنين،...
الساعة 03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر دالاس الفيدرالي للأعمال الصناعية لشهر مارس: القراءة الفعلية -146.3...
بدأت الأسواق الأسبوع في حالة من التوتر الشديد. بعد ثلاثين دقيقة من بدء التداول في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنحو 1.1% (مؤشر...
انخفضت أسهم موديرنا بشكل حاد عقب استقالة مسؤول تنظيمي رئيسي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. تلقت شركة بالو ألتو نتوركس تخفيضات في السعر المستهدف...
الساعة 02:45 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو: الفعلي 47.6...
يعتزم الرئيس ترامب فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة في الثاني من أبريل، في يومٍ أطلق عليه اسم "يوم التحرير" للولايات المتحدة الأمريكية....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.4%, الفعلي: %2.3 مؤشر...
الوضع العام للسوق: تواصل الأسهم الأوروبية تراجعها، الذي بدأ بعد الإعلان عن تغييرات في الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة. ويترقب...
يتخلف الين الياباني عن بقية عملات مجموعة العشرة، حيث ارتفع بنحو 0.5% مقابل الدولار قبل يومين من إعلان دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة....
لا يزال التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين خفيفًا، على الرغم من أننا لا نزال نترقب بعض البيانات الرئيسية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما قد يُؤدي إلى تقلبات...
06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير: مؤشر أسعار الواردات الألمانية: الفعلي 3.6% على أساس...
