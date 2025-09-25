إشعار فني: DE30
الدعم الرئيسي: 13175 المقاومة الرئيسية: 13310, 13420 بعد تحرك قوي لمؤشر الداكس بدأ يعاني بالمحافظة على مكانه فوق نموذج التصحيح المتماثل....
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا تزال الفضة رخيصة؟ كيف يُقارن ارتفاع الأسعار الحالي بالارتفاعات التاريخية؟
شركة Salesforce, Inc. هي شركة تقنية أمريكية مقرها سان فرانسيسكو، وتُعرف بكونها رائدة عالمية في قطاع برمجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل استراتيجية تطوير متواصلة، وعمليات استحواذ متعددة، وابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، رسّخت الشركة مكانتها كواحدة من أهم الشركات في قطاع برمجيات الأعمال. يعتمد...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:90، المتوقع: 76, الفعلي: 75 ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع مع صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ و كل من مؤشر SP500 و مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ اختلف...
الدعم الرئيسي: 142.6 ، 141.5 المقاومة الرئيسية: 145.10 يكافح زوج GBPJPY في المحافظة على النمط الأجل الطويل على إطار W1. إغلاق الشموع اليومية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم أمس دون تغيير في في حين انخفضت الأسواق الآسيوية و بالتحديد مؤشر هانغ نسغ الذي نال نصيب الخاسر الأكبر بنسبة...
تفاعل واضح في قطاع الطاقة إثر صدور تقرير المخزونات النفطية الأسبوعية مع ارتفاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس لأعلى مستوى لليوم. مخزونات...
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
