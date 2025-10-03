حصاد الأسواق
قرر دونالد ترامب الابتعاد عن التصعيد العسكري مع إيران بعد اتضاح عدم وجود ضحايا عقب هجمات إيران الصاروخية لكن ترامب توعد بفرض المزيد من العقوبات...
أخبار الأسواق
انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...
المزيد
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3 الساعة 08:15 صباحًا...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات
المزيد
قرر دونالد ترامب الابتعاد عن التصعيد العسكري مع إيران بعد اتضاح عدم وجود ضحايا عقب هجمات إيران الصاروخية لكن ترامب توعد بفرض المزيد من العقوبات...
ارتفع سعر الذهب لفترة طويلة و استمر بالارتفاع خلال العام الماضي بالرغم من تفاؤل الأسواق المالية العالمية. يدرك المستثمرون أن البنوك المركزية أصبحت أكثر...
سوف يدلي دونالد ترامب تصريح في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش بعد عدة ساعات من الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق. تعتقد الأسواق نية ترامب...
شنت إيران هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق. أفادت تقارير إطلاق ما بين 15-20 صاروخ باليستي من مواقع إيرانية حيث زعمت إيران مقتل "80 إرهابي...
مستوى دعم رئيسي: 107.70 مستوى مقاومة رئيسي: 108.45 لو نظرنا على مخطط USDJPY نلاحظ معاناة السعر عند منطقة المقاومة 108.45. هناك احتمالية استمرار...
استمرار تعافي الأسهم بعد تدهور يوم الجمعة الماضي إثر مقتل الجنرال الإيراني سليماني. أنهى مؤشر النيكاي جلسة تداوله بارتفاع 1.5% بينما ارتفع...
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط هي الموضوع الرئيسي للأسواق في بداية الأسبوع مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتراجع الأسهم. شهدنا تطورات...
قتلت الولايات المتحدة أحد اكبر جنرالات إيران ، قاسم سليماني ، في غارة جوية خلال الليل. تعهدت إيران "بالانتقام " للقتل. انخفضت...
ارتفاع الأسهم الآسيوية في اليوم الثاني من عام 2020. أنهى مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ في حين أن معظم المؤشرات الصينية ارتفعت...
تراجعت وول ستريت يوم أمس ويمتد هذا المزاج إلى آسيا حيث تراجعت الأسهم الآسيوية (AUS200) بقدر 1.7 ٪ تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في...
تصل أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد الضربة الأمريكية على المواقع المدعومة من إيران كانت الضربة على المواقع في العراق وسوريا ردًا...
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم