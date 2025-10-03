حصاد الأسواق
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.34 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.23 ٪. تأخر مؤشر S&P 500 ...
أخبار الأسواق
انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3 الساعة 08:15 صباحًا...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات
أنهت المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.49٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 0.42٪ أغلق...
الدعم الرئيسي: 13175 المقاومة الرئيسية: 13310, 13420 بعد تحرك قوي لمؤشر الداكس بدأ يعاني بالمحافظة على مكانه فوق نموذج التصحيح المتماثل....
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع مع صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ و كل من مؤشر SP500 و مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ اختلف...
الدعم الرئيسي: 142.6 ، 141.5 المقاومة الرئيسية: 145.10 يكافح زوج GBPJPY في المحافظة على النمط الأجل الطويل على إطار W1. إغلاق الشموع اليومية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم أمس دون تغيير في في حين انخفضت الأسواق الآسيوية و بالتحديد مؤشر هانغ نسغ الذي نال نصيب الخاسر الأكبر بنسبة...
تفاعل واضح في قطاع الطاقة إثر صدور تقرير المخزونات النفطية الأسبوعية مع ارتفاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس لأعلى مستوى لليوم. مخزونات...
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
