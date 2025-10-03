اقرأ أكثر

انهيار سوق الكاكاو مع بداية الموسم

٣ أكتوبر ٢٠٢٥

انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

٣ أكتوبر ٢٠٢٥

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3   الساعة 08:15 صباحًا...

هل يدعم الإغلاق الحكومي صعود الذهب؟

٢ أكتوبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات  

