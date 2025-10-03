انهيار سوق الكاكاو مع بداية الموسم

انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...

المزيد