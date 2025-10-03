NZDUSD - توصية من مورغان ستانلي
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
أخبار الأسواق
انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3 الساعة 08:15 صباحًا...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات
صرح الرئيس الأمريكي ترامب عدم وجود موعد نهائي لعقد اتفاقية تجارية مع الصين و أضاف أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية بعد سنة 2020. تسببت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.66 ٪. مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة 0.15 ٪. ستبقى...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج AUDJPY يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق): 73.90 هدف:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع. أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة حوالي 0.2٪ أعلى من أسعار إغلاق يوم الاثنين. كان...
فشلت البيانات من الولايات المتحدة في إعطاء إشارة واضحة عن أداء السوق الحالي البيانات هي: ثقة المستهلك: 125.5 مقابل 127.0 المتوقع. 126.1...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع ، على غرار الأداء الجيد للأسهم الأوروبية والآسيوية. كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً في وول ستريت حيث أغلق مرتفعًا...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
