نظرة على الأسواق
أعلنت الصين أنها سترفع العقوبات لسرقة الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة من خلال معالجة أحد المطالب الأمريكية الرئيسية....
أخبار الأسواق
انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3 الساعة 08:15 صباحًا...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات
يقع السعر تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1474 دولار يمكن رؤية نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني بالنظر إلى الذهب على الفاصل...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بخسائر معتدلة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتحقق هذا العام ؛ تراجعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
توصية من "TD" بنك على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 1.3207 هدف:...
تراجع خام غرب تكساس عن المقاومة عند مستوى 57.8 دولار الدعم الرئيسي المحتمل عند مستوى 55.00 دولار توقفت الحركة الصعودية في سوق النفط الأسبوع الماضي....
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب بنسبة 0.1٪ تباينت الجلسة الآسيوية مع ارتفاع الأسهم...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج CHFJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بين 0.7 ٪ و 0.8 ٪ يوم الجمعة. تباينت الأسهم في آسيا على الرغم من تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3 ٪ و ارتفاع هانغ سنغ بنسبة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 108.40 : هدف...
قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائي وقراءة الميزان التجاري الأوروبي توقعات بانتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض سبتمبر 10:00...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف باستثناء مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 0.05 ٪ وسجل مؤشر داو جونز زيادة بنسبة 0.3 ٪ و SP500...
