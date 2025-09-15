حصاد الأسواق (31.03.2025)
أغلقت وول ستريت جلسة الجمعة على خسائر كبيرة (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -2%، مؤشر داو جونز الصناعي: -1.7%، ناسداك: -2.7%، راسل 2000: -2.05%). كان...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
شهدت المؤشرات الأمريكية انخفاضات حادة، حيث انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.9%، ومؤشر US100 بنسبة 2.5%، ومؤشر US30 بنسبة 1.6%، متأثرًا بتفاعل المستثمرين مع...
تتراجع الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث انخفض سعر بيتكوين بنسبة 3.5% ليصل إلى 84,163 دولارًا أمريكيًا. كما يتراجع السوق عمومًا مع قلق المستثمرين...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر CBOE VIX (VIX) بنحو 6% اليوم، بعد أن جاءت قراءات الاقتصاد الكلي الأمريكي سلبية لوول ستريت. أولًا، جاءت بيانات نفقات...
الأسبوع الذي انتظره الكثير من المستثمرين قادم. الأسبوع المقبل، سيركز السوق بالتأكيد على الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن تعلن عنها الإدارة الأمريكية...
افتتحت وول ستريت على انخفاضٍ ملحوظٍ عقب ارتفاع قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي، مما دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن الالتزام بالمستوى الحالي لأسعار...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.3%, المتوقع:4.9%, الفعلي: 5.0% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة...
الوضع العام للسوق: تواصل الأسهم الأوروبية تراجعها، الذي بدأ بعد الإعلان عن تغييرات في الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة. ويترقب...
لقد طال انتظار المستثمرين للأسبوع المقبل. ستتزامن التقلبات المرتبطة بإعادة تموضع رؤوس الأموال بين الفصول مع الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على...
تراجعت معنويات سوق الأسهم الأمريكية مجددًا، حيث يتجه مؤشر ناسداك نحو تسجيل أضعف أداء ربع سنوي له منذ عام 2023. ولم يتمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك...
انخفضت المؤشرات الأمريكية قبيل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (12:30 بتوقيت غرينتش). ارتفع مؤشر التقلبات (VIX) بنسبة 2%، بينما انخفض مؤشر US100...
تغير معدل البطالة في ألمانيا: ٢٦ ألفًا (توقعات ١٠ آلاف، سابقًا ٥ آلاف، مُعدّل ٩ آلاف) بلغ معدل البطالة ٦.٣٪، مقابل ٦.٢٪ متوقعة و٦.٢٪ سابقًا. ثقة...
سجل مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي (NSA، أولي لشهر مارس) 0.8% مقابل 0.9% متوقعة و0.8% سابقًا (0.2% على أساس شهري مقابل 0.3% متوقعة و0% سابقًا). سجل مؤشر...
مؤشر ثقة المستهلك الألماني (GFK): -24.5 (توقعات -22.5، السابق -24.7) تراجعت ثقة المستهلك الألماني بشكل غير متوقع رغم ارتفاع توقعات السوق....
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (على أساس سنوي): 1.5% (توقعات: 1.4%، سابقًا: 1.4%) الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة...
شهدت جلسة التداول أمس انخفاضات في المؤشرات الرئيسية، حيث يقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من إغلاق أضعف ربع سنوي له منذ عام 2023. وتسجل العقود الآجلة...
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم استجابةً لإعلان ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيارها، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية هامة صدرت....
أطلقت شركة فيليب موريس (PM.US) رسميًا جهازها IQOS لتسخين التبغ في أوستن، تكساس، يوم الخميس، بسعر 60 دولارًا أمريكيًا، مع أعواد تبغ بسعر 8 دولارات للعبوة....
