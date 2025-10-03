التقويم الاقتصادي: مؤشر ثقة المستهلك و شهادة باول
صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إدلاء جيروم باول لشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في...
أخبار الأسواق
انخفضت أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 4%، مسجلةً بذلك اليوم الثالث من الشهر واليوم الثالث من الموسم الرئيسي الرسمي 2025/2026. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تجاوز الانخفاض 10%. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية (باستثناء تكاليف التدوير)، انخفضت الأسعار بنحو 30%، مما جعل الكاكاو أسوأ السلع أداءً عالميًا في الفترة...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2 مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3 الساعة 08:15 صباحًا...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي الذهب يحقق أفضل أداء شهري منذ 2020 الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يغيّر سياسة الفيدرالي النفط تحت ضغط ارتفاع الصادرات والمخزونات
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع طفيف حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% بالمئة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.2% أما الداو جونز...
خطاب الرئيس ترامب عن التجارة من المتوقع أن تكون بيانات العمالة البريطانية لشهر سبتمبر مماثلة لشهر أغسطس من المتوقع أن يرتفع مؤشر...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بدون تغيير يذكرا ؛ بدورها تتداول الأسواق الآسيوية بصعود اليوم حيث تصدر مؤشر نيكي الياباني سباق المكاسب...
شح بالبيانات للعديد من البلدان بمناسبة عطلة الحرب العالمية الأولة. كل من الولايات المتحدة و كندا و فرنسا و بلجيكا و بولندا. 9:30 AM بتوقيت جرينتش...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي بنتائج إيجابية حيث أغلق الناسداك عند +0.48% و ستاندرد آند بور عند +0.26% و الداو جونز الصناعي عند...
من المتوقع استمرار معدلات البطالة الكندية عند 5.5٪ في أكتوبر زيادة أخرى من المتوقع في تقرير ميتشيغان إعلان...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الخميس بمكاسب حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 ٪ ، ستاندار آند بور و ناسداك بنسبة 0.3 ٪ ؛ لم تشاطر...
توصية من سوسيتيه جنرال على زوج EURUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة: 1.1075 (سعر...
ملخص: إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة و إصدار تقرير التضخم الربع سنوي بيانات الوظائف الأمريكية عدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك...
أداء مختلف في وول ستريت يوم أمس حيث انخفض ناسداك 0.3% وارتفاع S&P500 بنسبة 0.1% وعدم تغيير في مؤشر الداو جونز موسم الأرباح في...
ملخص: وحدة تكاليف العمالة من الولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات الاوروبي النهائي في أوروبا من الساعة 8:15 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا...
أنهت وول ستريت تداولات أمس على حالها حيث انخفض SP500 بنسبة 0.1% و ارتفاع الجونز 0.1% و بقاء مؤشر الناسداك على حاله اختلاف...
ملخص: مؤشرات الخدمات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تقرير التوظيف من نيوزيلندا للربع الثالث خطابات محافظي البنوك المركزية 9:30بتوقيت...
أنهت وول ستريت تداولات أمس بارتفاع طفيف نسبياً مع صعود مؤشر ناسداك 0.6% و ارتفاع بقدر 0.4% لكل من الداو جونز و SP500 شهدت...
