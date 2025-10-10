هل نشهد تصحيح؟ 3 رسوم بيانية لمراقبة
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
أخبار الأسواق
شهد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ارتفاعات قياسية جديدة في وول ستريت، ومستويات تاريخية في أسعار المعادن النفيسة الرئيسية: الذهب والفضة. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث في ظل حالة من عدم اليقين السياسي المستمر، حيث لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة، وتُعيّن فرنسا رئيس وزراء جديدًا، ويواجه الائتلاف الحاكم...
واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضها عقب ورود تقارير تفيد بأن البيت الأبيض بدأ تسريحًا واسع النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية في ظل الإغلاق الحكومي المطول. وأكد مدير الميزانية روس فوت بدء "تخفيضات في القوة العاملة"، مسجلاً بذلك أول تسريحات جماعية خلال فترة انقطاع التمويل في التاريخ الحديث....
تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم عن مكاسبها السابقة بعد أن نشر دونالد ترامب على موقع "TruthSocial" تحذيرًا من تصاعد التوترات التجارية مع الصين. وادعى الرئيس السابق أن بكين بعثت برسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها عن خطط لفرض ضوابط شاملة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام...
تراجع المؤشرات الأمريكية أمس بعد إشارة الرئيس ترامب أنه ليس بعجلة من أمره لعقد صفقة تجارية مع الصين. انخفض الداو جونز بنسبة 1.01% و مؤشر ستاندرد...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
صرح الرئيس الأمريكي ترامب عدم وجود موعد نهائي لعقد اتفاقية تجارية مع الصين و أضاف أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية بعد سنة 2020. تسببت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.66 ٪. مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة 0.15 ٪. ستبقى...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج AUDJPY يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق): 73.90 هدف:...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع. أغلقت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة حوالي 0.2٪ أعلى من أسعار إغلاق يوم الاثنين. كان...
فشلت البيانات من الولايات المتحدة في إعطاء إشارة واضحة عن أداء السوق الحالي البيانات هي: ثقة المستهلك: 125.5 مقابل 127.0 المتوقع. 126.1...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع ، على غرار الأداء الجيد للأسهم الأوروبية والآسيوية. كان مؤشر ناسداك الأفضل أداءً في وول ستريت حيث أغلق مرتفعًا...
