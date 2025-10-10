اقرأ أكثر

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل(10.10.2025)

١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

شهد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ارتفاعات قياسية جديدة في وول ستريت، ومستويات تاريخية في أسعار المعادن النفيسة الرئيسية: الذهب والفضة. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث في ظل حالة من عدم اليقين السياسي المستمر، حيث لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة، وتُعيّن فرنسا رئيس وزراء جديدًا، ويواجه الائتلاف الحاكم...

الحكومة الأمريكية تبدأ تسريح الموظفين الفيدراليين؛ وتراجع وول ستريت يتعمق 🔨

١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضها عقب ورود تقارير تفيد بأن البيت الأبيض بدأ تسريحًا واسع النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية في ظل الإغلاق الحكومي المطول. وأكد مدير الميزانية روس فوت بدء "تخفيضات في القوة العاملة"، مسجلاً بذلك أول تسريحات جماعية خلال فترة انقطاع التمويل في التاريخ الحديث....

انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1.10% ✂️

١٠ أكتوبر ٢٠٢٥

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم عن مكاسبها السابقة بعد أن نشر دونالد ترامب على موقع "TruthSocial" تحذيرًا من تصاعد التوترات التجارية مع الصين. وادعى الرئيس السابق أن بكين بعثت برسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها عن خطط لفرض ضوابط شاملة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام...

