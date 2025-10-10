AUDJPY - توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
أخبار الأسواق
شهد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ارتفاعات قياسية جديدة في وول ستريت، ومستويات تاريخية في أسعار المعادن النفيسة الرئيسية: الذهب والفضة. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث في ظل حالة من عدم اليقين السياسي المستمر، حيث لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة، وتُعيّن فرنسا رئيس وزراء جديدًا، ويواجه الائتلاف الحاكم...
المزيد
واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضها عقب ورود تقارير تفيد بأن البيت الأبيض بدأ تسريحًا واسع النطاق لموظفي الحكومة الفيدرالية في ظل الإغلاق الحكومي المطول. وأكد مدير الميزانية روس فوت بدء "تخفيضات في القوة العاملة"، مسجلاً بذلك أول تسريحات جماعية خلال فترة انقطاع التمويل في التاريخ الحديث....
المزيد
تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم عن مكاسبها السابقة بعد أن نشر دونالد ترامب على موقع "TruthSocial" تحذيرًا من تصاعد التوترات التجارية مع الصين. وادعى الرئيس السابق أن بكين بعثت برسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها عن خطط لفرض ضوابط شاملة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام...
المزيد
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 73.84 هدف:...
أعلنت الصين أنها سترفع العقوبات لسرقة الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة من خلال معالجة أحد المطالب الأمريكية الرئيسية....
يقع السعر تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 1474 دولار يمكن رؤية نموذج الرأس والكتفين على الرسم البياني بالنظر إلى الذهب على الفاصل...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بخسائر معتدلة بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتحقق هذا العام ؛ تراجعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس منخفضة بشكل طفيف .تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.4٪ و مؤشر SP500 بنسبة 0.1٪ ، و ارتفع مؤشر ناسداك...
توصية من "TD" بنك على زوج USDCAD يوصي البنك بصفقة بيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 1.3207 هدف:...
تراجع خام غرب تكساس عن المقاومة عند مستوى 57.8 دولار الدعم الرئيسي المحتمل عند مستوى 55.00 دولار توقفت الحركة الصعودية في سوق النفط الأسبوع الماضي....
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع حيث حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب بنسبة 0.1٪ تباينت الجلسة الآسيوية مع ارتفاع الأسهم...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج GBPUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
توصية من مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية على زوج CHFJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق):...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بين 0.7 ٪ و 0.8 ٪ يوم الجمعة. تباينت الأسهم في آسيا على الرغم من تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3 ٪ و ارتفاع هانغ سنغ بنسبة...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج USDJPY يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة (سعر السوق): 108.40 : هدف...
قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك النهائي وقراءة الميزان التجاري الأوروبي توقعات بانتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية بعد انخفاض سبتمبر 10:00...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس دون تغيير مع تحركات لم تتجاوز 0.1٪ ؛ تفاؤل في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع الكوسبي 1% و مؤشر...
تسببت بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية في بعض عمليات البيع لأسواق النفط ، حيث ارتفعت أسعاره أكثر من المتوقع مع تسجيل مستوى الإنتاج في الولايات المتحدة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم