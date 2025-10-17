حمى الذكاء الاصطناعي: فقاعة أم أنها ستستمر في الارتفاع؟

لقد تحول الذكاء الاصطناعي من وعدٍ إلى قوة دافعة لعصر جديد في سوق الأسهم. بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسيرته الصعودية الحالية في 12 أكتوبر 2022، قبيل إطلاق ChatGPT. ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب بنسبة 85%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 15%، أي ضعف متوسط ​​الزيادة المسجلة في السنة...

