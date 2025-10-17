اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

حمى الذكاء الاصطناعي: فقاعة أم أنها ستستمر في الارتفاع؟

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

لقد تحول الذكاء الاصطناعي من وعدٍ إلى قوة دافعة لعصر جديد في سوق الأسهم. بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسيرته الصعودية الحالية في 12 أكتوبر 2022، قبيل إطلاق ChatGPT. ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب بنسبة 85%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 15%، أي ضعف متوسط ​​الزيادة المسجلة في السنة...

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.4% مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, الفعلي: 0.2% مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2% مؤشر أسعار المستهلكين...

هل تختبر الفضة 55$ خلال 2025

١٦ أكتوبر ٢٠٢٥

ندوة الكترونية في تمام الساعة تاثامنة بتوقيت دبي النفط يختبر مستوى الدعم الحاسم المؤشرات تتأرجح بين أرباح البنوك والتوترات الجيوسياسية تشكيل الحكومة في فرنسا يهدئ المخاوف في منطقة اليورو    

