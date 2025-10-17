AUDJPY - توصية من بنك كريدي اجريكول
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أخبار الأسواق
لقد تحول الذكاء الاصطناعي من وعدٍ إلى قوة دافعة لعصر جديد في سوق الأسهم. بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسيرته الصعودية الحالية في 12 أكتوبر 2022، قبيل إطلاق ChatGPT. ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب بنسبة 85%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 15%، أي ضعف متوسط الزيادة المسجلة في السنة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.4% مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, الفعلي: 0.2% مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2% مؤشر أسعار المستهلكين...
ندوة الكترونية في تمام الساعة تاثامنة بتوقيت دبي النفط يختبر مستوى الدعم الحاسم المؤشرات تتأرجح بين أرباح البنوك والتوترات الجيوسياسية تشكيل الحكومة في فرنسا يهدئ المخاوف في منطقة اليورو
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف مع ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.3٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ اختلاط...
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
