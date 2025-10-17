التقويم الاقتصادي: عين على بيانات الإسكان الكندية
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أخبار الأسواق
لقد تحول الذكاء الاصطناعي من وعدٍ إلى قوة دافعة لعصر جديد في سوق الأسهم. بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسيرته الصعودية الحالية في 12 أكتوبر 2022، قبيل إطلاق ChatGPT. ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب بنسبة 85%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة 15%، أي ضعف متوسط الزيادة المسجلة في السنة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.4% مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (M/M): السابق: 0.3%, الفعلي: 0.2% مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.0%, المتوقع: 2.2%, الفعلي: 2.2% مؤشر أسعار المستهلكين...
ندوة الكترونية في تمام الساعة تاثامنة بتوقيت دبي النفط يختبر مستوى الدعم الحاسم المؤشرات تتأرجح بين أرباح البنوك والتوترات الجيوسياسية تشكيل الحكومة في فرنسا يهدئ المخاوف في منطقة اليورو
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف اً بعد تقلبات جلسة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1 ٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15...
مستويات الدعم الرئيسية: 3107، 3120 مستويات المقاومة: 3140 بالنظر على مخطط US500 نلاحظ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسية و بالنتيجة نلاحظ...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة إثر التعليقات الإيجابية على الوضع التجاري. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.63% بينما أغلق...
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
تراجع المؤشرات الأمريكية أمس بعد إشارة الرئيس ترامب أنه ليس بعجلة من أمره لعقد صفقة تجارية مع الصين. انخفض الداو جونز بنسبة 1.01% و مؤشر ستاندرد...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
صرح الرئيس الأمريكي ترامب عدم وجود موعد نهائي لعقد اتفاقية تجارية مع الصين و أضاف أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية بعد سنة 2020. تسببت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل كبير في يوم التداول الأخير من الأسبوع. HSCEI يقود الخسائر بنسبة 2.5 ٪. أغلق مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي...
