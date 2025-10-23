أرباح IBM: نمو بطيء وتوجيه ضعيف

أصدرت شركة IBM نتائجها المالية أمس، والتي بدت للوهلة الأولى قوية. تجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم توقعات السوق، وارتفع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا بشكل واضح. خلال التداولات الاعتيادية، انخفض سعر السهم، وفي تداولات ما بعد الإغلاق، تجاوز...

