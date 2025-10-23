حصاد الأسواق
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
أخبار الأسواق
أصدرت شركة IBM نتائجها المالية أمس، والتي بدت للوهلة الأولى قوية. تجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم توقعات السوق، وارتفع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا بشكل واضح. خلال التداولات الاعتيادية، انخفض سعر السهم، وفي تداولات ما بعد الإغلاق، تجاوز...
المزيد
أعلنت شركة تسلا عن إيرادات ربع سنوية قياسية وتدفقات نقدية حرة أعلى بكثير، مدفوعةً بأعلى تسليمات سيارات في تاريخها، ونشر أنظمة تخزين الطاقة بشكل قياسي. ولا تزال هوامش ربح قطاع السيارات منخفضةً على أساس سنوي نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والتعريفات الجمركية وتنوع المبيعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق...
المزيد
بينما تواصل بعض الشركات العملاقة، مثل راينميتال وإنفيديا، إبهار المستثمرين، تواجه شركات أخرى كابوسًا حقيقيًا في سوق الأسهم. لقد حللنا الأسهم التي تحولت إلى خيبات أمل مالية هذا العام، والشركات التي أثارت قلق المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان في عام 2025. مؤشر ستاندرد آند بورز 500...
المزيد
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.34 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.23 ٪. تأخر مؤشر S&P 500 ...
أنهت المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.49٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 0.42٪ أغلق...
الدعم الرئيسي: 13175 المقاومة الرئيسية: 13310, 13420 بعد تحرك قوي لمؤشر الداكس بدأ يعاني بالمحافظة على مكانه فوق نموذج التصحيح المتماثل....
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع مع صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ و كل من مؤشر SP500 و مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ اختلف...
الدعم الرئيسي: 142.6 ، 141.5 المقاومة الرئيسية: 145.10 يكافح زوج GBPJPY في المحافظة على النمط الأجل الطويل على إطار W1. إغلاق الشموع اليومية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم أمس دون تغيير في في حين انخفضت الأسواق الآسيوية و بالتحديد مؤشر هانغ نسغ الذي نال نصيب الخاسر الأكبر بنسبة...
تفاعل واضح في قطاع الطاقة إثر صدور تقرير المخزونات النفطية الأسبوعية مع ارتفاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس لأعلى مستوى لليوم. مخزونات...
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم