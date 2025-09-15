انخفضت أسهم GameStop بنسبة 15٪، مما أدى إلى محو انتعاش الأمس وسط تعليقات Wedbush 📉
انخفضت أسهم شركة جيم ستوب (GME.US) اليوم بنحو 15%، متخليةً عن انتعاشها الذي حققته أمس، والذي كان مدفوعًا بشكل كبير بأخبار عن نية الشركة إدراج بيتكوين ضمن...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
قفزت أسهم شركة دولار تري بنحو 10% يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة عن بيع سلسلة متاجرها المتعثرة فاميلي دولار إلى شركتي الأسهم الخاصة Brigade...
سجل مؤشر كانساس سيتي الفيدرالي المركب -2، مقابل -5 المتوقع و-5 سابقًا. كان قطاع التصنيع أعلى من القراءة السابقة بـ 1، مقابل -13 سابقًا.
تغير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) - 37 مليار دولار (توقعات 34 مليار دولار، السابق 9 مليارات دولار) يبدأ...
الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر فبراير: القيمة الفعلية 72 مقابل 70.6 سابقًا؛ الولايات...
تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الواردات. انخفضت أسهم AMD بعد تخفيض تصنيف جيفريز. تراجعت أسهم...
أصبحت أسهم شركة روبن هود ماركتس (HOOD.US) محط أنظار الجميع عقب فعالية المنتجات التي عُقدت يوم الأربعاء، حيث كشفت الشركة عن توسع طموح في إدارة الثروات والخدمات...
بلغ الناتج المحلي الإجمالي النهائي للولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2024 نسبة 2.4% مقابل 2.3% المتوقعة. أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية...
الوضع العام للسوق: تشهد الأسهم الأوروبية تراجعًا اليوم، مواصلةً التصحيح الهبوطي الذي بدأ أمس. يُسجل مؤشر داكس الألماني حاليًا خسارة بنسبة 1%،...
أعلن دونالد ترامب أمس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، مشيرًا إلى أنه قد يعرض على الصين تخفيضًا في الرسوم الجمركية في حال تحقيق تقدم إيجابي في...
أشار ألبرتو موسالم، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس إلى أن خطر ارتفاع قراءات التضخم في الولايات المتحدة قد ازداد بشكل واضح. وأكد أوستان غولسبي، عضو مجلس...
يتعافى زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد أكثر من أسبوع من الانخفاضات المتواصلة، لكن هذا التحسن قد يكون قصير الأجل. فتصاعد التوترات التجارية بين...
شهدت أسهم السيارات الأوروبية انخفاضًا حادًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية "دائمة" بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة...
سيشهد يوم الخميس صدور بيانات من الولايات المتحدة (الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ونفقات الاستهلاك الشخصي، وطلبات إعانة البطالة، وتغيرات مخزونات الغاز)،...
عادت مؤشرات الأسهم في وول ستريت إلى تصحيحها أمس (ناسداك: -2%، ستاندرد آند بورز 500: -1.1%، داو جونز: -0.3%، راسل 2000: -1%)، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى...
انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.22% مواصلاً أسوأ انخفاض ربع سنوي له منذ عام 2023، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 2%، ومؤشر US30 بخسائر بلغت 0.4%. تُمثل الجلسة اختباراً...
انخفضت أسهم تيسلا (TSLA.US) اليوم بنحو 6%، مما ساهم في موجة بيع واسعة النطاق بنسبة 1.6% في مؤشر ناسداك. وإلى جانب إنفيديا، تُعدّ تيسلا من بين أضعف الأسهم...
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 1.5% اليوم، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث قادت شركة نفيديا، عملاق صناعة أشباه الموصلات،...
علّق نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، اليوم على حالة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى حالة عدم يقين كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية....
لا تزال معنويات السوق في وول ستريت هشة، مدفوعةً بخسائر شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث قادت إنفيديا وتيسلا وتايوان سيميكوندكتور الانخفاضات....
