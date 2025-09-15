اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول الحفاظ على ارتفاعه وسط ارتفاع تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة 📈

١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...

ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 10% بفضل التوقعات القوية 🚀

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...

شركة الأسبوع – هيوليت باكارد إنتربرايز (11.09.2025)

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...

٢٧ مارس ٢٠٢٥
٤:٣٦ م

عاجل: ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي؛ طلبات إعانة البطالة أقل من التوقعات. مؤشر US2000 يرتفع بنسبة 0.7%.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي النهائي للولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2024 نسبة 2.4% مقابل 2.3% المتوقعة. أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية...
٢:١٨ م

أشار عضو الفيدرالي "موسالم" إلى خطر ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وسياسة نقدية متشددة. ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.4%.

أشار ألبرتو موسالم، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس إلى أن خطر ارتفاع قراءات التضخم في الولايات المتحدة قد ازداد بشكل واضح. وأكد أوستان غولسبي، عضو مجلس...
٢٦ مارس ٢٠٢٥
٨:١٥ م

كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي، يتناول حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ارتفع زوج الدولار/ين بنسبة 0.5% فوق مستوى 150.

علّق نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، اليوم على حالة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى حالة عدم يقين كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية....
٦:٣٦ م

الولايات المتحدة: مؤشر US100 ينخفض بنسبة 1.1% مع تراجع Nvidia بنسبة 4% وضغطها على قطاع أشباه الموصلات. 📉ارتفعت Cintas بنسبة 9%.

لا تزال معنويات السوق في وول ستريت هشة، مدفوعةً بخسائر شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث قادت إنفيديا وتيسلا وتايوان سيميكوندكتور الانخفاضات....

