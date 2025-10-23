إشعار فني: DE30
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
أخبار الأسواق
أصدرت شركة IBM نتائجها المالية أمس، والتي بدت للوهلة الأولى قوية. تجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم توقعات السوق، وارتفع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا بشكل واضح. خلال التداولات الاعتيادية، انخفض سعر السهم، وفي تداولات ما بعد الإغلاق، تجاوز...
أعلنت شركة تسلا عن إيرادات ربع سنوية قياسية وتدفقات نقدية حرة أعلى بكثير، مدفوعةً بأعلى تسليمات سيارات في تاريخها، ونشر أنظمة تخزين الطاقة بشكل قياسي. ولا تزال هوامش ربح قطاع السيارات منخفضةً على أساس سنوي نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والتعريفات الجمركية وتنوع المبيعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق...
بينما تواصل بعض الشركات العملاقة، مثل راينميتال وإنفيديا، إبهار المستثمرين، تواجه شركات أخرى كابوسًا حقيقيًا في سوق الأسهم. لقد حللنا الأسهم التي تحولت إلى خيبات أمل مالية هذا العام، والشركات التي أثارت قلق المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان في عام 2025. مؤشر ستاندرد آند بورز 500...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف مع ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.3٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ اختلاط...
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف اً بعد تقلبات جلسة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1 ٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15...
مستويات الدعم الرئيسية: 3107، 3120 مستويات المقاومة: 3140 بالنظر على مخطط US500 نلاحظ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسية و بالنتيجة نلاحظ...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة إثر التعليقات الإيجابية على الوضع التجاري. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.63% بينما أغلق...
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
