أرباح IBM: نمو بطيء وتوجيه ضعيف

٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

أصدرت شركة IBM نتائجها المالية أمس، والتي بدت للوهلة الأولى قوية. تجاوزت الإيرادات والأرباح لكل سهم توقعات السوق، وارتفع التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ على أساس سنوي. على الرغم من ذلك، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا بشكل واضح. خلال التداولات الاعتيادية، انخفض سعر السهم، وفي تداولات ما بعد الإغلاق، تجاوز...

تراجع سهم تسلا بنسبة 1.30% على الرغم من تحقيق إيرادات ربع سنوية قياسية 🔎

٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥

أعلنت شركة تسلا عن إيرادات ربع سنوية قياسية وتدفقات نقدية حرة أعلى بكثير، مدفوعةً بأعلى تسليمات سيارات في تاريخها، ونشر أنظمة تخزين الطاقة بشكل قياسي. ولا تزال هوامش ربح قطاع السيارات منخفضةً على أساس سنوي نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والتعريفات الجمركية وتنوع المبيعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق...

هذه الأسهم تُخيف المستثمرين قبل حلول عيد الهالوين هذا العام - الخاسرون في السوق عام 2025

٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥

بينما تواصل بعض الشركات العملاقة، مثل راينميتال وإنفيديا، إبهار المستثمرين، تواجه شركات أخرى كابوسًا حقيقيًا في سوق الأسهم. لقد حللنا الأسهم التي تحولت إلى خيبات أمل مالية هذا العام، والشركات التي أثارت قلق المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان في عام 2025. مؤشر ستاندرد آند بورز 500...

