حصاد الأسواق
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط هي الموضوع الرئيسي للأسواق في بداية الأسبوع مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتراجع الأسهم. شهدنا تطورات...
أخبار الأسواق
أول انخفاض أسبوعي منذ أغسطس يتداول الذهب على انخفاض في بداية هذا الأسبوع. وكان الأسبوع الماضي قد شهد أول انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الثاني من أغسطس. وفي حال انتهاء هذا الأسبوع بخسارة أيضًا، فستكون هذه أول حالة من نوعها منذ يونيو. علاوة على ذلك، لم نشهد انخفاضًا في سعر الذهب لأكثر من أسبوعين...
المزيد
تواصل تسلا تجاربها على برمجيات سياراتها، وقد لفت آخر تحديث انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الأمريكية. كان رد فعل سوق الأسهم فاترًا. انخفض سعر سهم تسلا اليوم بأكثر من 2% على الرغم من المناخ الإيجابي الذي أعقب نشر بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية...
المزيد
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.7%, المتوقع:4.6%, الفعلي: 4.6% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.7%, المتوقع:3.7%, الفعلي: 3.9% توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 51.7, المتوقع:51.2, الفعلي: 50.3 ثقة المستهلك...
المزيد
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط هي الموضوع الرئيسي للأسواق في بداية الأسبوع مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتراجع الأسهم. شهدنا تطورات...
قتلت الولايات المتحدة أحد اكبر جنرالات إيران ، قاسم سليماني ، في غارة جوية خلال الليل. تعهدت إيران "بالانتقام " للقتل. انخفضت...
ارتفاع الأسهم الآسيوية في اليوم الثاني من عام 2020. أنهى مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ في حين أن معظم المؤشرات الصينية ارتفعت...
تراجعت وول ستريت يوم أمس ويمتد هذا المزاج إلى آسيا حيث تراجعت الأسهم الآسيوية (AUS200) بقدر 1.7 ٪ تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في...
تصل أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد الضربة الأمريكية على المواقع المدعومة من إيران كانت الضربة على المواقع في العراق وسوريا ردًا...
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.34 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.23 ٪. تأخر مؤشر S&P 500 ...
أنهت المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.49٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 0.42٪ أغلق...
الدعم الرئيسي: 13175 المقاومة الرئيسية: 13310, 13420 بعد تحرك قوي لمؤشر الداكس بدأ يعاني بالمحافظة على مكانه فوق نموذج التصحيح المتماثل....
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع مع صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ و كل من مؤشر SP500 و مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ اختلف...
الدعم الرئيسي: 142.6 ، 141.5 المقاومة الرئيسية: 145.10 يكافح زوج GBPJPY في المحافظة على النمط الأجل الطويل على إطار W1. إغلاق الشموع اليومية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم أمس دون تغيير في في حين انخفضت الأسواق الآسيوية و بالتحديد مؤشر هانغ نسغ الذي نال نصيب الخاسر الأكبر بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم