انخفاض الذهب قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. هل تستجيب صناديق الاستثمار المتداولة؟

٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥

  أول انخفاض أسبوعي منذ أغسطس يتداول الذهب على انخفاض في بداية هذا الأسبوع. وكان الأسبوع الماضي قد شهد أول انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الثاني من أغسطس. وفي حال انتهاء هذا الأسبوع بخسارة أيضًا، فستكون هذه أول حالة من نوعها منذ يونيو. علاوة على ذلك، لم نشهد انخفاضًا في سعر الذهب لأكثر من أسبوعين...

وضع "ماد ماكس" - هل تيسلا في ورطة؟

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

تواصل تسلا تجاربها على برمجيات سياراتها، وقد لفت آخر تحديث انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الأمريكية. كان رد فعل سوق الأسهم فاترًا. انخفض سعر سهم تسلا اليوم بأكثر من 2% على الرغم من المناخ الإيجابي الذي أعقب نشر بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية...

عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.7%, المتوقع:4.6%, الفعلي: 4.6% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.7%, المتوقع:3.7%, الفعلي: 3.9% توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 51.7, المتوقع:51.2, الفعلي: 50.3 ثقة المستهلك...

