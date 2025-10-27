ارتفاع سعر النفط إثر انخفاض المخزونات الأمريكية النفطية
تفاعل واضح في قطاع الطاقة إثر صدور تقرير المخزونات النفطية الأسبوعية مع ارتفاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس لأعلى مستوى لليوم. مخزونات...
أول انخفاض أسبوعي منذ أغسطس يتداول الذهب على انخفاض في بداية هذا الأسبوع. وكان الأسبوع الماضي قد شهد أول انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الثاني من أغسطس. وفي حال انتهاء هذا الأسبوع بخسارة أيضًا، فستكون هذه أول حالة من نوعها منذ يونيو. علاوة على ذلك، لم نشهد انخفاضًا في سعر الذهب لأكثر من أسبوعين...
تواصل تسلا تجاربها على برمجيات سياراتها، وقد لفت آخر تحديث انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الأمريكية. كان رد فعل سوق الأسهم فاترًا. انخفض سعر سهم تسلا اليوم بأكثر من 2% على الرغم من المناخ الإيجابي الذي أعقب نشر بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.7%, المتوقع:4.6%, الفعلي: 4.6% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.7%, المتوقع:3.7%, الفعلي: 3.9% توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 51.7, المتوقع:51.2, الفعلي: 50.3 ثقة المستهلك...
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
منطقة دعم: 0.9800 منطقة مقاومة: 0.9870 يتداول زوج USDCHF عند قيعانه الأخيرة. ما زال النمط يتوجه نحو الأسفل و يقبع السعر الآن دون مستوى 0.9870حيث...
أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة على نطاق واسع يوم الاثنين حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك بنسبة 0.9 ٪ و SP500 بنسبة 0.7 ٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.4...
دعم أساسي: 16.65 منطقة مقاومة: 17.17، 17.6 تتداول الفضة على مقربة من منطقة المقاومة عند التصحيح المتماثل على مستوى $17.17. وفقاً لهذه الطريقة فإن التراجع...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة دون تغيير يذكر على الرغم من الاتفاق الرسمي الذي تم بين الولايات المتحدة والصين بخصوص المرحلة الأولى من الاتفاقية...
الدعم الرئيسي: 13345 ، 13170 المقاومة الرئيسية: 13455 يتداول المؤشر الألماني DE30 بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي - بالقرب من نموذج التصحيح...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية على جميع الأصعدة حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.8٪ كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ ارتفاع...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف مع ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4٪ ، وارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.3٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ اختلاط...
قام بنك تي دي بإصدار توصية على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.6849 استهداف: 0.7025 التوقف:...
أصدر بنك غولدمان ساكس توصية على زوج EURGBP يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 0.8411 الهدف: 0.8200 التوقف:...
توصية من بنك سوسيتيه جنرال على زوج GBPUSD يوصي البنك بشراء الزوج و استهداف المستويات التالية: الدخول بسعر السوق: 1.3177 الهدف:...
بالكاد تغيرت المؤشرات الأمريكية بعد إغلاق جلسة أمس بخسارة بلغت 0.1% فقط للمؤشرات الرئيسية و في المقابل نلاحظ اختلاف في أداء الأسواق الآسيوية حيث تصدر...
