حصاد الأسواق
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات يوم الاثنين منخفضةً بعد خسارة كل من مؤشر ناسداك وداو جونز بنسبة 0.4٪ انخفاض SP500 بنسبة 0.3٪ اختلطت معنويات...
أخبار الأسواق
أول انخفاض أسبوعي منذ أغسطس يتداول الذهب على انخفاض في بداية هذا الأسبوع. وكان الأسبوع الماضي قد شهد أول انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الثاني من أغسطس. وفي حال انتهاء هذا الأسبوع بخسارة أيضًا، فستكون هذه أول حالة من نوعها منذ يونيو. علاوة على ذلك، لم نشهد انخفاضًا في سعر الذهب لأكثر من أسبوعين...
تواصل تسلا تجاربها على برمجيات سياراتها، وقد لفت آخر تحديث انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الأمريكية. كان رد فعل سوق الأسهم فاترًا. انخفض سعر سهم تسلا اليوم بأكثر من 2% على الرغم من المناخ الإيجابي الذي أعقب نشر بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.7%, المتوقع:4.6%, الفعلي: 4.6% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.7%, المتوقع:3.7%, الفعلي: 3.9% توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 51.7, المتوقع:51.2, الفعلي: 50.3 ثقة المستهلك...
ملخص: أظهرت بيانات الإسكان الكندية لشهر أكتوبر و نوفمبر نتيجة إيجابية مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو و تصوره لثقة المستنثمرين كلمة محافظ الاحتياطي...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة مرتفعة إثر بيانات تقرير التوظيف القوية لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر SP500 بنسبة 0.9 ٪ و مؤشر داو جونز بنسبة...
صرحت عدة وكالات أنباء معلومات عن اتفاق بين أعضاء مجموعة الأوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 500،000 مليون برميل يومياً بعد مساعي المملكة العربية السعودية على...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع طفيف اً بعد تقلبات جلسة أمس. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.1 ٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15...
مستويات الدعم الرئيسية: 3107، 3120 مستويات المقاومة: 3140 بالنظر على مخطط US500 نلاحظ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة الرئيسية و بالنتيجة نلاحظ...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة إثر التعليقات الإيجابية على الوضع التجاري. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.63% بينما أغلق...
ثقلت تصريحات ترامب كاهلها على المزاج العام لسوق الأسهم العالمي هذا الأسبوع بعد قراره إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأرجنتينية و البرازيلية...
تراجع المؤشرات الأمريكية أمس بعد إشارة الرئيس ترامب أنه ليس بعجلة من أمره لعقد صفقة تجارية مع الصين. انخفض الداو جونز بنسبة 1.01% و مؤشر ستاندرد...
توصية من بنك مورغان ستانلي على زوج NZDUSD يوصي البنك بصفقة شراء معلقة على الزوج بالمستويات التالية: عقد الصفقة(حد الشراء): 0.6400 هدف:...
صرح الرئيس الأمريكي ترامب عدم وجود موعد نهائي لعقد اتفاقية تجارية مع الصين و أضاف أنه من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الأمريكية بعد سنة 2020. تسببت...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على انخفاض كبير بعد تحركات من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة التعرفة الجمركية على الصلب مما أثار مخاوف المستثمرين....
الدعم الرئيسي: 1.10 المقاومة الرئيسية: 1.1025، 1.1052 بالنظر لمخطط EURUSD نلاحظ تشكل نموذج الرأس و الكتفين المنعكسين على إطار H1. نظرياً...
توصية من بنك أوف أمريكا ميريل لينش على زوج GBPUSD يوصي البنك بصفقة شراء زوج العملات بالمستويات التالية: عقد الصفقة(سعر السوق):...
نلاحظ انتشار حالة من التفاؤل في أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر النيكاي الياباني فوق 1%. يمكن أن يأتي هذا الارتفاع نتيجةً لصدور بيانات...
