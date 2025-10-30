حصاد الأسواق
توفي 4 أشخاص من الفيروس وأصيب 200. وانتشر الفيروس إلى بكين وإلى تايلاند واليابان. دعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ حول هذه القضية. تمثل...
تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، ويتزايد عدد السيارات والمصانع والأجهزة اليومية التي أصبحت ذكية. وفي قلب هذا التحول العالمي، تقع شركة NXP Semiconductors، وهي شركة هولندية تُشغّل دوائرها المتكاملة المركبات الحديثة، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة الأتمتة الصناعية. ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية،...
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) قبل قليل عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 74 مليار قدم مكعب للأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 71 مليار قدم مكعب، بينما كانت القراءة السابقة 87 مليار قدم مكعب. 📊 البيانات الأساسية: القراءة السابقة: +87 مليار قدم³ التوقعات:...
أصدر البنك الاسكندنافي SEB توصية على زوج EURUSD يوصي البنك ببيع زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 1.1092 هدف: 1.0892 وقف...
توصية من بنك أوف أمريكا على زوج AUDUSD يوصي البنك بشراء زوج العملات بالمستويات التالية: الصفقة(سعر السوق): 0.6883 هدف:...
ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس أكثر من 1 ٪ بعد انقطاع الإمدادات لدى اثنين من المنتجين الرئيسيين. تسببت الاضطرابات في العراق في إيقاف الإنتاج في أكبر...
اخترق سعر النفط الحد العلوي من هيكل Overbalance أمس. وفقًا للمنهجية ، قد يكون من الممكن الآن تصحيح صعودي أكبر أو حتى انعكاس الاتجاه. طالما ظل السعر فوق...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس عند مستويات قياسية جديدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.84٪ وأغلق فوق 3300 نقطة لأول مرة في التاريخ. ارتفع مؤشر...
يكافح زوج EURUSD لتجاوز منطقة المقاومة الرئيسية عند مستوى 1.1163. إذا تحرك الزوج للأعلى ، يمكن العثور على الدعم التالي عند مستوى 1.12. على الجانب...
تم توقيع "المرحلة الأولى" للصفقة من قبل الصين والولايات المتحدة. تتضمن الصفقة التزامات من الصين لإنهاء سرقة الملكية الفكرية والتزامات من كلا...
بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.3 ٪ في ديسمبر مقارنة مع 2.1 ٪ في نوفمبر. بقي المؤشر عند 2.3 ٪ على أساس سنوي. القراءة تتفق مع الإجماع. قد يبدو نمو...
أصدر دويتشه بنك توصية على زوج USDJPY يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة:(سعر السوق): 109.85 هدف: 112.00 وقف...
قامت الولايات المتحدة بإزالة الصين من قائمة "المتلاعبين بالعملات" وقالت إن البلاد قدمت "الضمانات القابلة للتنفيذ" بعدم تخفيض قيمة...
يتداول زوج USDJPY عند أعلى مستوى له منذ مايو 2019. وطالما ظل السعر فوق مستوى 109.65 ، فإن الحركة الصعادة تبدو محتملة. يمكن العثور على أقرب مقاومة عند مستوى...
أصدر بنك ANZ توصية على زوج AUDNZD يوصي البنك بشراء الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة:(سعر السوق): 1.0388 هدف: 1.0620 وقف...
أنهت الأسهم الأمريكية جلسة يوم الجمعة منخفضة بعد تقرير NFP لشهر ديسمبر. وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.46 ٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.29 ٪ ، وأغلق...
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين قبيل تقرير الوظائف الامريكية (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش) NFP . أظهر تقرير ADP زيادة بمقدار 202،000 في...
