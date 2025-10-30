حصاد الأسواق
ارتفاع الأسهم الآسيوية في اليوم الثاني من عام 2020. أنهى مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي على ارتفاع بنسبة 0.1 ٪ في حين أن معظم المؤشرات الصينية ارتفعت...
تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، ويتزايد عدد السيارات والمصانع والأجهزة اليومية التي أصبحت ذكية. وفي قلب هذا التحول العالمي، تقع شركة NXP Semiconductors، وهي شركة هولندية تُشغّل دوائرها المتكاملة المركبات الحديثة، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة الأتمتة الصناعية. ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية،...
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) قبل قليل عن ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 74 مليار قدم مكعب للأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 71 مليار قدم مكعب، بينما كانت القراءة السابقة 87 مليار قدم مكعب. 📊 البيانات الأساسية: القراءة السابقة: +87 مليار قدم³ التوقعات:...
تراجعت وول ستريت يوم أمس ويمتد هذا المزاج إلى آسيا حيث تراجعت الأسهم الآسيوية (AUS200) بقدر 1.7 ٪ تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في...
تصل أسعار النفط الى أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد الضربة الأمريكية على المواقع المدعومة من إيران كانت الضربة على المواقع في العراق وسوريا ردًا...
ارتفعت الأسواق الأمريكية بقوة يوم الخميس - وهو رقم قياسي جديد للمؤشرات الرئيسية أظهر تقرير ماستركارد (MA.US) مبيعات قياسية خلال موسم العطلات ارتفعت...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.34 ٪ في حين ارتفع مؤشر ناسداك 0.23 ٪. تأخر مؤشر S&P 500 ...
أنهت المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.49٪ ومؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ ومؤشر ناسداك بنسبة 0.42٪ أغلق...
الدعم الرئيسي: 13175 المقاومة الرئيسية: 13310, 13420 بعد تحرك قوي لمؤشر الداكس بدأ يعاني بالمحافظة على مكانه فوق نموذج التصحيح المتماثل....
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع مع صعود مؤشر ناسداك بنسبة 0.7٪ و كل من مؤشر SP500 و مؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪ اختلف...
الدعم الرئيسي: 142.6 ، 141.5 المقاومة الرئيسية: 145.10 يكافح زوج GBPJPY في المحافظة على النمط الأجل الطويل على إطار W1. إغلاق الشموع اليومية...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم أمس دون تغيير في في حين انخفضت الأسواق الآسيوية و بالتحديد مؤشر هانغ نسغ الذي نال نصيب الخاسر الأكبر بنسبة...
تفاعل واضح في قطاع الطاقة إثر صدور تقرير المخزونات النفطية الأسبوعية مع ارتفاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس لأعلى مستوى لليوم. مخزونات...
أصدر بنك كريدي اجريكول توصية على زوج AUDJPY يوصي البنك ببيع الزوج مستهدفاً المستويات التالية: عقد الصفقة(أمر بيع معلق): 76.00 هدف: 70.00 وقف...
أغلقت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس دون تغيير بينما تباينت التعاملات الآسيوية إلى الآن حيث فقد مؤشر نيكاي 0.5٪ من قيمته و انخفاض مؤشر كوسبي...
