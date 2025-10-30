سهم الأسبوع - NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

تتطور التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، ويتزايد عدد السيارات والمصانع والأجهزة اليومية التي أصبحت ذكية. وفي قلب هذا التحول العالمي، تقع شركة NXP Semiconductors، وهي شركة هولندية تُشغّل دوائرها المتكاملة المركبات الحديثة، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، وأنظمة الأتمتة الصناعية. ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية،...

